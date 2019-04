Passer de paria à sauveur du LS, tel est le grand défi de Margiotta

Lundi, le temps ressemblait beaucoup à l’ambiance qui règne ces jours à la Pontaise: quelques petites éclaircies parvenaient quand même à percer par-ci par-là un ciel très nuageux.

Comment pourrait-il en être autrement? En quatre jours et deux matches à domicile – Chiasso et Servette – qui devaient sonner le début de cette révolte longtemps attendue, le Lausanne-Sport n’a réussi qu’à définitivement anéantir ses ambitions de promotion directe en Super League.

Paradoxalement, la victoire arrachée ensuite à Rapperswil samedi n’a, semble-t-il, fait que plomber davantage le moral des troupes de Giorgio Contini et du proche entourage du club. La mine sombre de Pablo Iglesias, de la plupart des joueurs et du coach au moment de quitter le stade de la lanterne rouge de Challenge League rappelait étrangement les instants qui avaient suivi le très laborieux et inutile succès du LS de Fabio Celestini contre Lugano, il y a tout juste un an. Avec les conséquences et l’issue que l’on connaît.

Aujourd’hui, la situation n’est pas aussi dramatique qu’en avril 2018. Avec huit matches à jouer, trois points d’avance sur Aarau et une différence de buts nettement à son avantage (+10), le LS a largement les moyens de conserver cette place de barragiste qui lui permettrait au moins de (provisoirement?) sauver les apparences. Mais pour cela, il devra très vite être capable de montrer un tout autre état d’esprit, et surtout beaucoup plus d’enthousiasme et de qualité que sur les bords du lac de Zurich. Ou comme à de trop nombreuses reprises tout au long de cette saison.

Aussi étrange que cela puisse paraître, on a aujourd’hui l’impression que le salut de Giorgio Contini et du LS passe par l’offensive. Un secteur de jeu qui ne cesse pourtant de décevoir depuis huit mois. En partie par la faute de Francesco Margiotta, son élément le plus talentueux mais aussi le plus imprévisible. À tel point que Contini avait décidé de le rayer des listes en janvier, au profit de Roman Buess, en l’envoyant en pause de réflexion avec les M21. Avant, vu la misère offensive lausannoise, de lui accorder une nouvelle chance il y a quinze jours.

«J’ai passé par des moments difficiles, mais ils sont désormais derrière moi. Mon envie de contribuer à cette lutte pour la promotion est grande»

Après deux bribes de matches contre Chiasso puis Servette, l’ancien paria a donc connu sa première titularisation, à Rapperswil. Avec un certain succès puisque c’est suite à une passe lumineuse de l’Italien que Koura a inscrit l’unique but de la partie. «Même s’il me faut encore un peu de temps pour retrouver mon meilleur niveau, analyse Francesco Margiotta, je suis globalement satisfait de ma prestation. Comme du résultat que nous avons obtenu dans un contexte très compliqué.»

Mais pour que le LS puisse jouer son avenir sur deux matches, en juin, avec de réelles chances de succès, il est impératif que son meilleur élément potentiel réponde enfin aux attentes placées en lui. «Je sens que je suis sur la bonne voie, continue-t-il. J’ai passé par des moments difficiles, mais ils sont désormais derrière moi. Mon envie de contribuer à cette lutte pour la promotion est grande. Le fait d’avoir notre destin entre nos pieds (sic) doit être une grande source de motivation ces deux prochains mois.»

Un duo de choc avec Koura?

À Rapperswil, malgré une performance collective très décevante, on a quand même pu voir l’embryon de ce que pourrait vite devenir l’association Margiotta-Koura en pointe. «Logiquement, les automatismes ne sont pas encore parfaits, conclut l’Italien. Mais j’aime bien évoluer à ses côtés. Avec sa vitesse, il nous offre la possibilité de jouer davantage dans la profondeur. Maintenant, en ce qui me concerne, et même si adresser une passe décisive me fait très plaisir, il serait important pour ma confiance de marquer.» Un but en forme de déclic qui lancerait peut-être le LS vers une promotion en Super League et son ancien paria vers une forme de rédemption. Un scénario qui semble, il est vrai, un brin utopique aujourd’hui. Et demain? (nxp)