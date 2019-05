Pour Iglesias, la saison du LS n’est pas encore terminée

Dans les esprits lausannois les plus optimistes, le week-end dernier aurait dû confirmer le renouveau du LS. Et prouver que la défaite concédée à Aarau, une semaine plus tôt, n’était qu’un regrettable incident de parcours dû aux conditions climatiques.

La réalité du terrain, la seule qui compte, a toutefois montré tout le contraire: une équipe vaudoise aux abois, tétanisée par l’enjeu et incapable de rivaliser avec son adversaire genevois. «Il ne faut pas se mentir, résume Pablo Iglesias, Servette nous est supérieur depuis un bon moment déjà et il nous l’a montré de belle manière vendredi. Il mérite donc amplement cette promotion en Super League.»

Un objectif que le Lausanne-Sport n’a pas encore abandonné. Malgré le coup de massue reçu à la Praille puis la perte de sa place de barragiste le lendemain avec la courte victoire d’Aarau à Schaffhouse, le directeur sportif de la Pontaise refuse d’abdiquer. «Je n’accepterai aucun relâchement chez mes joueurs et mon staff technique, tonne-t-il. Cette saison n’est pas encore terminée. Dans mon esprit, elle doit toujours se prolonger jusqu’au 2 juin, date du match retour du barrage. Lors de ces trois derniers matches, l’équipe doit impérativement montrer tout son caractère et son orgueil pour conclure son championnat par trois victoires supplémentaires.»

Sans pression désormais

Des qualités indispensables dont le LS n’a malheureusement pas fait étalage à Genève, lorsqu’il avait encore son destin en main. «Et même avec un peu de recul, je n’arrive pas à me l’expliquer, continue Pablo Iglesias. Alors qu’on pouvait espérer que les événements défavorables – résultats de nos adversaires, climat, décisions arbitrales – que nous avons connus tout au long de la saison contribuent à forger le caractère de l’équipe, on a vu vendredi, dans un contexte pourtant exceptionnel et très motivant, qu’il n’en a rien été. Mais dès mercredi, la pression ne sera plus sur nos épaules et j’ose espérer que le fait que tout le monde nous enterre déjà libère les joueurs. En d’autres termes, il sera l’heure de voir réellement ce que chacun est prêt à faire pour son club.»

La victoire, un brin heureuse – Schaffhouse a tiré par deux fois sur le poteau avant que Tasar n’inscrive le but décisif à 11 minutes de la fin seulement – arrachée par Aarau samedi montre que les Argoviens sont loin d’afficher la même sérénité que lorsqu’ils se trouvaient dans le rôle agréable du chasseur. «Samedi, plutôt que de regarder le match d’Aarau à Schaffhouse, j’ai préféré revoir… deux fois le derby, dit Pablo Iglesias. Et je répète que le club attend de l’équipe qu’elle montre une autre détermination que celle proposée à Genève. Car je reste persuadé que ce combat se prolongera jusqu’à l’ultime journée de la saison régulière.»

Mais, à voir la résignation des Lausannois face à Servette, on en vient presque à se demander s’ils seront capables de remporter leurs trois derniers matches, face à Schaffhouse, Kriens et Vaduz. Trois échéances qu’ils aborderont probablement sans Joao Oliveira. Sérieusement touché à la tête dans un choc fortuit avec Rouiller, l’attaquant lausannois a quitté l’hôpital samedi et passera de nouveaux examens lundi. (nxp)