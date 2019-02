Pour Igor Nganga et le LS, il n’y a que le résultat qui compte

Que valent les sept points récoltés par le Lausanne-Sport à l’occasion de ses trois premières sorties de 2019? Si l’on tient compte de la très modeste qualité des adversaires affrontés - Vaduz, Kriens et Rapperswil sont tous engagés dans une âpre lutte pour éviter la relégation - et de la volonté lausannoise, réaffirmée haut et fort en janvier, de chercher à combler au plus vite ses sept longueurs de retard sur le leader, ce premier petit bilan comptable est tout juste acceptable.

Mais comme rien ne se passe comme prévu dans cette indéchiffrable Challenge League, cette entame d’année devient aujourd’hui positive grâce aux atermoiements inattendus de Servette. Sans particulièrement convaincre ou briller, ces sept unités récoltées permettent ainsi au LS de déjà effacer près de la moitié de son débours sur le leader.

Pelouse difficile

Le seul regret concerne, encore une fois, la qualité, globalement moyenne, des prestations proposées. À chaque fois, les Lausannois ont dû puiser dans leurs ressources physiques et mentales pour arracher, dans les tout derniers instants, cinq de leurs sept points. «Lors de nos trois matches, précise Giorgio Contini, nous avons eu les occasions pour nous mettre un peu à l’abri. Et comme nous n’avons pas su les concrétiser, nous avons dû souffrir jusqu’au bout. Quant à la qualité de notre jeu, elle n’est pas celle que j’aimerais. Mais sur des pelouses difficiles et face à des adversaires qui ne pensent qu’à défendre, je me satisfais amplement de ces deux dernières victoires étriquées.»

En attendant, peut-être, des jours et des terrains meilleurs - ainsi qu’une opposition un peu plus joueuse - le LS se contente sans problème du seul résultat. Un pragmatisme qu’incarne à merveille Igor Nganga. Auteur de son premier but sous le maillot lausannois suite à une accélération diabolique d’Oliveira, l’athlétique défenseur ne laissait que peu de chance aux esthètes. «Pour moi, ce qui compte c’est la victoire, pas le beau football. La saison passée, le LS pratiquait un beau jeu mais il a fini par être relégué, non? Comme nous l’avons prouvé ce soir (samedi) encore en marquant en fin de match, nous sommes forts mentalement. Cela dit, grâce à ces victoires et à la confiance qu’elles engendrent, je suis certain que cela va aller de mieux en mieux.» Ce que Nganga oublie de souligner, c’est que ce «beau jeu» prôné par Fabio Celestini avait largement contribué - avec une équipe pourtant bien moins forte sur le papier que celle de Giorgio Contini - à ce que le LS obtienne d’abord une brillante promotion puis un maintien en Super League l’année suivante.

Le test de Wil

Après 21 matches et une minirévolution hivernale - le coach a pu se débarrasser à Noël de tous les éléments qui étaient insatisfaits ou qui ne partageaient pas sa façon de faire - on ne s’attend même plus, cette saison, à voir un LS séduisant et dominateur. Dans le style du LS de 2016 ou du Xamax de l’an passé.

Ce qui ne signifie pas que les Vaudois n’atteindront pas leur objectif. S’ils parviennent, comme face à Rapperswil, à limiter toujours plus ces grossières erreurs qui leur coûtent si cher et qu’ils parviennent enfin à un peu mieux exploiter leur potentiel offensif - pourquoi commencer un match à la Pontaise contre la lanterne rouge avec trois milieux récupérateurs? - la promotion directe ne serait plus une utopie. Surtout avec cette indispensable confiance qui semble toujours plus les habiter. «Pour poursuivre cette petite série de victoires, conclut Alex Pasche, il est évident que nous devrons hausser notre niveau de jeu. Mais nous avons déjà montré que nous en sommes capables. Surtout sur de meilleurs terrains que ceux que nous avons connus ces dix derniers jours.»

Vendredi, à Wil, sur une pelouse synthétique, le LS passera donc un premier vrai test qui donnera une indication plus précise sur les réelles ambitions qu’il peut nourrir. (nxp)