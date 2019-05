Pour Michaël Perrier, le match Aarau - Lausanne de samedi sera décisif

Les festivités liées à la promotion historique en Challenge League ne se sont pas prolongées au-delà du week-end, du côté de Vidy. Mais depuis quelques jours, les joueurs du Stade-Lausanne-Ouchy observent avec un regard différent ce qui se passe dans leur future catégorie de jeu. Du coup, le choc entre Aarau et le Lausanne-Sport de ce samedi les concerne un peu. Un intérêt que ne nie surtout pas Michaël Perrier.

Avant de venir renforcer le SLO en janvier, le milieu de terrain (30 ans) évoluait en effet au FC Aarau. «J’y ai passé trois ans et demi au cours desquels j’ai à la fois progressé et beaucoup gagné en maturité, explique le Valaisan. Il est donc logique que j’éprouve une sympathie particulière pour ce club et mes anciens coéquipiers. Je suis d’ailleurs toujours en contacts avec certains d’entre eux. Une fois notre derby contre Bavois terminé samedi, il est évident que j’observerai avec une attention particulière ce qui se passe au Brügglifeld. Comme toute l’équipe d’ailleurs car, dans notre vestiaire, ça parle aussi beaucoup du LS.»

«Pour Aarau, la victoire est impérative alors qu’un nul pourrait aussi faire l’affaire du LS»

Un choc qui, selon Michaël Perrier, sera déterminant pour désigner le barragiste. «Pour Aarau, analyse le milieu de terrain, la victoire est impérative alors qu’un nul pourrait aussi faire l’affaire du LS qui conserverait ses cinq longueurs d’avance à cinq journées du terme. Mais je me dis qu’au niveau mental, entrer sur le terrain avec un seul objectif en tête constitue peut-être un avantage. La situation a au moins l’avantage d’être claire. Cela dit, elle peut aussi se retourner contre les Argoviens s’ils prennent trop de risques et finissent par laisser des espaces aux Vaudois pour placer leurs contres. Mais si les Argoviens l’emportent, ils auront probablement fait un pas décisif vers le barrage, car le LS aura ensuite une énorme pression sur les épaules lorsqu’il se déplacera à Genève pour le derby, une semaine plus tard.»

Mais on n’en est pas encore là même si Aarau ne cesse d’impressionner après un départ catastrophique – quatre points seulement après onze matches – qui semblait alors déjà reporter leurs ambitions à la saison suivante. «Pendant cette longue période de crise, due en grande partie aux nombreux changements intervenus durant la dernière pause estivale, se souvient Michaël Perrier, les dirigeants ont continué de faire confiance au coach, Patrick Rahmen. Et depuis, l’incroyable série positive que connaît l’équipe leur a donné raison. Le mérite de Rahmen a été de savoir responsabiliser un groupe qui compte pas mal de joueurs expérimentés.»

Public nombreux et bruyant

Un FC Aarau qui se présentera devant son public en pleine confiance et sera donc très difficile à battre. «Cette victoire arrachée à Genève contre le leader le week-end dernier a conforté le groupe dans son idée que tout reste encore possible, assure l’ancien Argovien. L’équipe se trouve dans une formidable spirale positive et sera soutenue par un public non seulement nombreux mais très bruyant aussi. La pelouse, un peu lourde, que les joueurs connaissent à la perfection constitue un petit avantage supplémentaire pour eux. Mais enterrer déjà le LS serait la pire des erreurs. D’après ce que j’ai pu observer, les Lausannois jouent mieux depuis quelques semaines et le fait d’avoir aligné quatre victoires de suite leur donne une belle confiance. À coup sûr cette rencontre sera spectaculaire et de qualité mais ne me demandez pas de faire un pronostic car j’en serais incapable. Tout et son contraire sont possibles.» (nxp)