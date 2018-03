Pour le LS et le FC Bâle, l’inquiétude paraît sans fin

Deux équipes en manque total de résultats, ça nous donne quel genre de match? La question est d’une actualité brûlante au moment où Lausanne reçoit Bâle, mercredi à 18 h 45, en séance de rattrapage. Le constat chiffré est très clair: en 2018, personne n’a fait moins bien que ces deux-là. Trois points seulement pour le glorieux FCB, un seul pour ce LS poussif. Et donc des soucis à la pelle pour les deux formations.

Désormais largement distancés par les Young Boys, les multiples champions de Suisse risquent fort de terminer l’exercice 2017-2018 sans le moindre titre, une première depuis 2009. Quant aux Vaudois, qui possédaient huit points de bonus sur le dernier classé au moment de la pause d’hiver, ils ont laissé tout le monde revenir, s’offrant pour leur part une inquiétante séance de surplace. En un mois, ceux qui pouvaient nourrir quelque crainte par rapport à la seconde moitié de tableau se sont réveillés. Grasshopper a pris 6 points, Lugano 9, Lucerne 14 et Sion 7. Seul le FC Thoune (3) entretient la même «dynamique» que le LS (1). Et cette explication entre mal lotis aura lieu dès dimanche dans l’Oberland bernois.

«Après un tel match, pas question d’évoquer la course pour le titre. Le problème, ce n’est pas YB. Le problème c’est nous.» Autrement dit: «Wir sind das Problem», comme il l’a exprimé en allemand. Après la défaite concédée dimanche à Lucerne, Raphaël Wicky ne voulait penser qu’à son équipe. Son collègue Fabio Celestini en faisait de même après la gifle reçue face à Saint-Gall. Même si les deux clubs n’ont pas grand-chose en commun, les deux entraîneurs romands partagent présentement des soucis similaires. Aux mêmes maux les mêmes effets. Les illusions s’envolent et l’inquiétude paraît sans fin.

«Après un tel match, pas question d’évoquer la course pour le titre. Le problème, ce n’est pas YB. Le problème c’est nous»

Au FCB, les derniers transferts – notamment celui du défenseur Akanji à Dortmund – ont ramené pas mal d’argent dans les caisses mais ils ont fragilisé la maison rhénane. L’engagement de dernière minute de Lacroix, et surtout les retours de Frei et de Stocker, deux joueurs formés à Bâle, partis sans s’imposer en Bundesliga, puis revenus par la grâce d’un directeur sportif (Marco Streller) aujourd’hui montré du doigt, n’ont apporté aucune solution satisfaisante. Beaucoup de nervosité et très peu d’idées, le jeu bâlois fait décidément peine à voir.

Le FC Bâle ne sait plus marquer. Sur les quatre matches de Super League disputés en 2018, il est resté muet à trois reprises. Les fantômes de Delgado, Janko et Doumbia (43 buts à eux trois la saison dernière) rôdent sur le Parc Saint-Jacques. Van Wolfswinkel est transparent, Ajeti trop limité et Oberlin manque souvent de profondeur derrière les défenses de notre championnat pour faire valoir sa vélocité.

Qui sont les patrons?

Titularisé pour la première fois dimanche en ligne médiane, Campo en a fait l’amère expérience. Même s’il a multiplié les efforts, cherché sans relâche des solutions, l’ancien Lausannois n’a pas trouvé la moindre ouverture. Qui sont les vrais patrons de cette équipe bâloise? Avec le brassard de capitaine, Suchy a perdu ses nerfs et s’est fait expulser en fin de match. Qui d’autre?

L’interrogation est aussi valable pour le LS. Qui donne le ton, qui propose et qui réussit quelque chose? La réponse est hélas bien plus succincte que l’énoncé. À l’heure où les joueurs souhaitent une remise en question de chacun – un grand classique des temps difficiles –, personne ne doit se cacher. Même s’il n’est jamais simple de faire preuve d’initiative en temps de crise. (nxp)