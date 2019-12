Pour rejoindre la Super League, le LS choisit de ne rien changer

La première phase du championnat de Challenge League a plébiscité le Lausanne-Sport. Si l’on excepte le classement spécifique des matches disputés à l’extérieur ? que Grasshopper termine avec un point de plus que le LS ? les Vaudois exercent une domination sans partage. Ils sont en effet largement les meilleurs à domicile, possèdent la défense la moins perméable et font preuve d’une efficacité offensive encore jamais vue depuis huit ans et la réduction de la CL à dix équipes seulement. «Sur les 285 buts inscrits jusque-là cette saison, s’enthousiasme Pablo Iglesias, 50 l’ont été par le LS. C’est ahurissant. Tout le travail effectué l’année dernière commence donc à payer. Il nous a simplement fallu un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Cette progression spectaculaire est en bonne partie due à Giorgio Contini qui a su changer le visage de son équipe après un premier exercice décevant.»

Un carré d’as

Le succès du LS repose sur la valeur de son effectif. Mais, depuis juillet, quatre éléments évoluent à un niveau supérieur. Si, avec 28 buts à eux deux, l’importance capitale d’Andi Zeqiri et d’Aldin Turkes est évidente, l’apport de Stjepan Kukuruzovic au milieu et celui de Noah Loosli en défense le sont tout autant. Avec onze passes décisives à son actif, le capitaine lausannois s’est imposé comme l’indispensable chef d’orchestre de l’équipe. Un homme capable de mettre en valeur ses musiciens. En défense, la régularité des performances réalisées par Loosli est l’une des explications à la solidité défensive du leader.

Portes fermées

Une qualité de rendement qui a naturellement attiré les regards de plusieurs clubs de Super League sur ces quatre joyaux. Et pas des moindres. «Peu importe, balaie le directeur sportif de la Pontaise. En janvier, personne ne partira! Pour atteindre notre objectif, la stabilité est un impératif.» Les seuls départs possibles concerneraient de jeunes joueurs en quête de temps de jeu. Baddy Dega et Sancidino pourraient ainsi quitter, provisoirement ou pas, la Pontaise, d’ici au 15 février. Une stabilité qui concernera aussi les arrivées. «À moins d’une blessure sérieuse de l’un de nos éléments de base, confirme Pablo Iglesias, personne ne devrait débarquer cet hiver. À ce titre, Adam Ouattara (19 ans), un international Suisse M20 pur produit de la maison, a récemment rejoint le groupe de Giorgio Contini. Il sera la doublure de Boranijasevic sur le côté droit.»

Forte concurrence

Aucun des dix coaches de CL n’a aussi peu modifié son onze de base que Giorgio Contini. En défense, seul Elton Monteiro est parvenu à déloger Igor Nganga. Au milieu, l’arrivée de Christian Schneuwly a poussé Cameron Puertas sur le banc et en attaque, Dan Ndoye a fini par chiper la place de Maxime Dominguez. C’est à la fois tout et très peu. «C’est vrai, concède Pablo Iglesias, mais je tiens à souligner l’importance de la forte concurrence que mettent toute la semaine les autres joueurs sur des titulaires qu’ils obligent à travailler très dur pour conserver leur place. Sans cette pression constante, tout aurait peut-être été différent.» Le seul doute concerne leur envie de continuer de lutter si, au printemps, ils constatent que, malgré leurs efforts, leur temps de jeu n’augmente pas beaucoup.

Quels adversaires?

Avec 11 longueurs d’avance sur le troisième, l’étonnant Kriens, et surtout 13 sur le plus dangereux Vaduz, le LS a-t-il un autre vrai concurrent dans la lutte pour la 1re place que ce Grasshopper qu’il a déjà battu à deux reprises? «En janvier, prévient Stjepan Kukuruzovic, c’est un autre championnat qui débutera. Avec 54 points en jeu. Et nous avons heureusement encore tous bien en mémoire l’incroyable remontée d’Aarau la saison passée. Pour moi, une équipe comme Vaduz par exemple, très solide et complète, peut encore avoir son mot à dire. Mais le point positif, c’est que, dans le vestiaire, nous sommes tous conscients que rien n’est gagné.»

Quels rapports avec Nice?

Depuis août, le LS n’est plus seul dans la galaxie football d’Ineos. En attendant le probable rachat d’un troisième club européen de grande envergure, où en sont donc les relations entre le LS et l’OGC Nice? «Avec Julien Fournier, le directeur général niçois, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises cet automne, conclut Pablo Iglesias. Je me rendrai dès le début du mois de janvier à Nice. Cela dit, il n’est pas prévu qu’un joueur du club azuréen vienne chez nous cet hiver. Il faut être réaliste, tant que le LS ne se sera pas stabilisé à l’échelon supérieur, les synergies sportives entre nos deux clubs ne seront pas suffisamment attractives. Pour le moment, nous préférons donc nous concentrer sur le présent et cette promotion qui est un impératif pour que nous poursuivions le développement du club.»