Servette a bien su profiter des errements du LS et d’Aarau

Samedi 20 octobre 2018. Deux bonnes heures après une victoire facile du Lausanne-Sport contre Schaffhouse (2-0), Aarau est dominé par Servette dans les dernières minutes de jeu. Ce coup d’assommoir est synonyme de neuvième (!) défaite en onze journées seulement pour les Argoviens. Il relègue désormais ceux qui se profilaient, en juillet, comme les principaux outsiders dans la course à la Super League à 14 unités des Genevois et à 16 du grand favori lausannois.

Un retard que chacun considère comme rédhibitoire. Du côté du Brügglifeld en premier lieu, où la crise est jugée très sérieuse. La place de l’entraîneur, Patrick Rahmen, semble d’ailleurs plus que menacée. L’unique préoccupation des dirigeants consiste alors à trouver au plus vite la solution miracle pour sortir l’équipe du trou noir dans lequel elle est enlisée depuis près de trois mois. Un nouvel objectif, beaucoup moins ambitieux, est fixé. Il se résume à tout entreprendre, mais dans le calme, pour éviter une dramatique culbute en Promotion League. Une nécessité alors que le projet de nouveau stade, vital pour l’avenir du club, devra être soumis au vote populaire au printemps.

Montée en puissance

Un chaos qui n’est plus qu’un mauvais souvenir aujourd’hui. En quelque six mois et 21 matches, Patrick Rahmen, confirmé in extremis dans ses fonctions, et son assistant, Petar Aleksandrov – l’ancienne légende bulgare du club qui a pris quelques responsabilités supplémentaires en octobre –, ont réussi l’impensable. Jusqu’à devenir, depuis samedi et une éclatante victoire contre le LS, un très préoccupant concurrent des Vaudois dans la course à la place de barragiste. Une impressionnante montée en puissance qui pourrait peut-être aussi contribuer à attiser les regrets des Argoviens si le LS réussit à cueillir les dix points qui lui seront probablement nécessaires pour sauver sa 2e place. Que se serait-il en effet passé si Aarau avait commencé «normalement» son exercice? La réponse est simple: il serait aujourd’hui au coude-à-coude avec Servette pour rejoindre directement la Super League.

Cela ne signifie toutefois pas que le LS serait aujourd’hui irrémédiablement distancé. Car des regrets, le LS peut lui aussi en avoir. Comme il le prouve depuis quelques matches, lorsque le terrain n’est pas enneigé, il avait les moyens de faire beaucoup mieux. Mais les innombrables points égarés en automne et en hiver l’ont été par sa propre faute. Car, fait assez rare pour être souligné, sur les 18 matches qu’ils n’ont pas gagné cette saison, il n’y en a aucun au sujet duquel les Lausannois peuvent se plaindre d’une erreur d’arbitrage défavorable, d’une noire malchance au cours d’une partie outrageusement dominée ou d’une performance hors norme d’un gardien adverse. Au contraire même car à l’occasion de certains nuls et de deux ou trois victoires, ils devaient plutôt se sentir assez généreusement récompensés au moment de quitter le terrain. C’est donc principalement en raison de cet attentisme et cette pusillanimité qui a trop longtemps irrité ses supporters que le LS se retrouve en position délicate. Cette volonté d’aller de l’avant, de prendre des risques et d’offrir du spectacle – qui anime enfin le LS depuis trois semaines – a été la force de Servette depuis septembre. Une prise de conscience précoce qui lui a permis d’aligner les victoires après une entame poussive. Un changement d’attitude qui lui a permis de pleinement profiter des longs errements de ses deux adversaires pour s’envoler vers une promotion cent fois méritée.

Vendredi: 20.00 Servette - Lausanne (24 heures)