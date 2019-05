Seul un miracle peut encore permettre au LS de sauver la face

Après n’avoir récolté qu’un misérable point lors de ses trois dernières sorties, le Lausanne-Sport a retrouvé le chemin du succès, jeudi soir à Kriens. Une victoire qui ne lui permet toutefois pas de reprendre la place de barragiste à Aarau. Sans briller, les Argoviens sont en effet allés chercher à Chiasso ces trois unités supplémentaires qui leur permettent de garder la main à une journée du terme. Une ultime ronde qu’ils auront l’avantage de disputer devant leur nombreux et enthousiaste public face à une équipe de Rapperswil à l’agonie en cette fin de saison. Des Saint-Gallois qui se sont une fois encore inclinés très nettement jeudi à domicile, devant Winterthour.

C’est dire si les espoirs du LS, qui accueillera Vaduz dimanche, sont minces. Dans ce contexte très compliqué, les Vaudois ont au moins eu la petite satisfaction d’avoir fait ce que l’on attendait d’eux à Kriens en s’imposant sur le terrain d’un adversaire combatif et solidaire.

Des surprises bénéfiques

À la veille de ce match décisif, Giorgio Contini avait promis quelques surprises dans sa formation initiale. Le coach lausannois a tenu parole en écartant les habituels titulaires que sont Brandao, Flo, Pasche et Margiotta. Des changements qui sont d’emblée apparus très bénéfiques puisque le LS ouvrait très tôt la marque sur une superbe frappe d’une vingtaine de mètres signée Dan Ndoye. Une récompense logique à une entame de match agressive et pleinement maîtrisée au cours de laquelle Gétaz avait trouvé la barre transversale (2e) et Dominguez manqué de peu la cible (3e).

Comme trop souvent cette saison, cette réussite lausannoise était toutefois suivie d’un long passage qui aurait pu permettre à Kriens d’égaliser sans deux interventions décisives de Thomas Castella (20e et 36e). Une inconstance coupable et trop souvent répétée qui n’est en fait qu’un résumé de ce qu’a été la saison de ce LS version Giorgio Contini. Mais, contrairement à bien d’autres occasions, les Vaudois ont cette fois su relever la tête après la pause. Ils ont cependant trop hésité entre l’option de défendre ce maigre acquis et celle de chercher à asséner le coup de grâce. Un manque de confiance et d’opportunisme qui aurait pu leur coûter cher en fin de partie lorsque Dzongalic, seul à une dizaine de mètres de Castella, voyait sa frappe stoppée par le gardien lausannois (81e). Il fallait attendre les derniers instants de la partie pour que Loosli délivre enfin les siens en déviant un corner de Kukuruzovic (89e).

«Il faut continuer d’y croire»

L’arbitre vient de siffler la fin du match. Tous les joueurs, sans exception, se rassemblent vers leur banc. Téléphones en main, ils suivent avec fébrilité les derniers instants de la rencontre entre Chiasso et Aarau. Deux petites minutes plus tard, ces Lucernois qui venaient tout juste de s’incliner sur leur pelouse synthétique du Kleinfeld laissent exploser leur joie alors que leurs vainqueurs lausannois regagnent leur vestiaire la tête basse.

Alors que la courte victoire d’Aarau sauvait officiellement Kriens de la relégation, elle plombait un peu plus les espoirs de barrage du LS. «C’est comme ça, soupirait Giorgio Contini, on n’a toujours pas notre destin entre nos mains mais on se doit de continuer de croire que tout sera possible, dimanche. À Chiasso, les Argoviens ont beaucoup souffert avant de s’imposer de justesse. Dimanche, au moment de conclure, la pression sera encore plus forte pour eux. Et qui sait si Rapperswil, qui doit prendre un point pour être définitivement à l’abri d’une mauvaise surprise, ne leur posera pas de gros problèmes…»

En attendant un cadeau des Saint-Gallois, l’entraîneur du LS peut se montrer satisfait de la réaction de ses hommes après trois sorties totalement manquées contre Aarau, Servette et Schaffhouse. «J’ai eu les réponses que j’attendais de la part de ces joueurs auxquels j’ai accordé ma confiance, se réjouissait Contini. Ils m’ont montré l’envie et la combativité que j’espérais voir. Tout n’a pas été parfait et nous avons à nouveau connu une petite baisse de régime après avoir ouvert le score, mais l’attitude était la bonne. Reste maintenant à confirmer tout cela contre Vaduz.» Et espérer ensuite de bonnes nouvelles en provenance du Brügglifeld. A.B.

