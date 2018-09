Stjepan Kukuruzovic: «Je ne veux pas m’éterniser en Challenge league»

Après deux longs mois de discussions et de reports successifs, Stjepan Kukuruzovic a fini par céder aux sirènes lausannoises. À quelques jours de la fin des transferts, le milieu de terrain à la belle «patte» gauche a rejoint à la Pontaise Giorgio Contini, son mentor depuis 2015. Rencontre avec un joueur ambitieux et un homme heureux.

Comment avez-vous vécu ces dernières semaines, plutôt fortes sur le plan émotionnel?

Très bien, même si elles ont été stressantes. Être devenu père pour la première fois est un sentiment exceptionnel. Il y a eu quelques belles montées d’adrénaline mais le plus important pour moi a été de voir que ma femme et ma fille sont en parfaite santé. Avec ce transfert au LS qui est tombé au même moment, il faut que nous apprenions encore à nous organiser dans un environnement différent. Mais tout se passe heureusement très bien pour le moment.

Pourquoi rejoindre un club de Challenge League lorsque l’on joue au niveau supérieur?

Le problème, c’est que je jouais moins à Saint-Gall ces deux derniers mois. Même si Peter Zeidler voulait me garder, je sentais que le moment était venu de vivre une autre aventure. Et puis, le projet du LS est très intéressant aussi. J’ai quitté Saint-Gall en bons termes, un détail important pour moi.

Quel rôle a joué Giorgio Contini dans votre décision?

Il a été un facteur important mais pas décisif. Nous avons travaillé ensemble ces trois dernières saisons, nous nous connaissons donc bien, ce qui est un avantage pour les deux. Il m’apporte cette confiance dont j’ai besoin. Cela dit, le fait de sentir que Pablo Iglesias me voulait vraiment, en m’approchant dès le mois de juillet, a aussi été un élément de poids.

Après une dizaine de jours passés ici, quel est votre sentiment?

Très bon. L’ambiance est excellente et même si je ne parle pas français, je sens que chacun fait de son mieux pour faciliter mon intégration. Et puis, il est toujours plus agréable de rejoindre une équipe invaincue et en tête du classement qu’une autre qui reste sur cinq défaites consécutives. La pause nous a aussi permis de travailler de façon plus décontractée la semaine passée avant de nous focaliser sur la Coupe dès lundi.

Avez-vous pu assister au derby contre Servette?

Oui, mais seulement à la TV, où il est difficile de porter un jugement. Je dirais donc que nous avons gagné un match très important, et à l’extérieur, ce qui est un bon point non seulement pour le classement mais encore pour la confiance. Pour le reste, je pense qu’il y a de la marge pour améliorer certaines choses. Je suis là pour y contribuer car j’ai un tempérament plutôt joueur. Mais pour cela, il faut de la patience et surtout beaucoup de travail.

Comment imaginez-vous ce derby contre Sion?

Je me réjouis de découvrir un contexte dont j’ignore tout. Mais ce que je sais, c’est que la Coupe est quelque chose de très spécial, où l’élément fondamental est d’être prêt le jour J. C’est aussi le moyen le plus rapide pour remporter un trophée. Même si on en est encore loin, il n’est jamais interdit de rêver. Nous sommes dans la peau d’un outsider qui s’apprête à entrer sur le terrain avec la ferme intention d’en ressortir en vainqueur. Même si nous sommes conscients de la qualité d’un adversaire toujours difficile à jouer. Surtout en Coupe.

Avec déjà quatre Coupes gagnées dans votre carrière, vous savez de quoi vous parlez.

C’est un bonheur dont on ne se lasse pas. Avec Zurich, nous avions même battu le grand FC Bâle en finale. Comme quoi, sur un jour, tout est toujours possible.

La priorité du LS reste le championnat et cette promotion en Super League.

Je n’ai pas encore vraiment senti cette pression mais je vais bientôt la découvrir car je connais les objectifs fixés par le club. Et c’est l’une des principales raisons qui m’ont convaincu de venir ici. Moi non plus je n’ai aucune intention de m’éterniser en Challenge League! Ce groupe a toutes les qualités pour y arriver, comme il le montre depuis le début de la saison.

La promotion en Super League, vous connaissez…

Oui, c’était avec Thoune. Mais la situation était très différente car nous n’étions pas les favoris du tout. Alors qu’ici, chaque semaine notre adversaire va prendre un malin plaisir à nous faire tomber. Mais, comme Zurich il y a trois ans, nous devons vivre avec ça. (nxp)