Trois éléments sont nécessaires à l’épanouissement du LS

Considérez-les comme les trois pièces du puzzle lausannois. Si l’une ou plusieurs d’entre elles manquent, cela peut quand même faire l’affaire. Mais le résultat a tout de suite moins d’allure et perd en cohérence. La première, ce sont les conditions extérieures. Le souvenir de la défaite du 3 avril dernier contre Servette, sous un déluge de neige, est encore frais. Celui du dernier revers mortifiant à Chiasso aussi. Plus récemment, il y a eu cette victoire difficilement arrachée face à Kriens, dans le brouillard de la Pontaise. Pour donner la pleine mesure de ses capacités, le LS a besoin d’un cadre stable. Soit une météo correcte et un terrain en bon état.

Deuxième pièce: les intentions de l’adversaire. Le LS n’est jamais meilleur que lorsque l’équipe qui lui fait face cherche à aller de l’avant. Il n’a pas assommé Lugano et Xamax par hasard l’automne dernier en Coupe de Suisse. Tout comme il n’a pas laissé des plumes contre Vaduz ou Schaffhouse pour le plaisir. Ce qui posait problème la saison passée, soit des blocs équipes adverses positionnés particulièrement bas sur le terrain, peut encore faire suer le leader de Challenge League, même s’il a nettement progressé dans ce registre-là.

«Content avec ce qu’on présente en 2020»

«C’est un des soucis résultant du fait de jouer quatre fois par exercice contre chaque adversaire, pointe du doigt Giorgio Contini. Les équipes qui se sont fait avoir par notre système au premier tour possèdent désormais suffisamment d’informations à disposition pour mettre en place une solution pour nous contrer.» D’où, aussi, le début d’année un peu moins tonitruant qu’escompté des Lausannois sur le plan du jeu. «Gagner des matches par quatre ou cinq buts d’écart, ça reste un phénomène exceptionnel. Pour ma part, je suis content avec ce qu’on présente en 2020.»

Enfin, la dernière pièce peut être résumée par une statistique. Cette saison, Stjepan Kukuruzovic et ses coéquipiers n’ont laissé filer la victoire qu’une seule fois après avoir mené au score: le 29septembre à Wil (2-2, alors que le LS comptait deux buts d’avance à la mi-temps). Une réussite tombée rapidement des pieds d’Aldin Turkes, d’Andi Zeqiri ou d’un de leurs camarades annonce même souvent un festival. Pour autant que la «Triforce» lausannoise soit complète. Qu’en sera-t-il vendredi soir à Winterthour?