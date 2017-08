Trop de largesses défensives précipitent la défaite du LS

Combien le LS doit-il inscrire de buts pour espérer prendre trois points, voire un seul? Poser la question, c’est mettre l’accent sur la question défensive qui, mercredi soir, a pris des proportions alarmantes. Les Vaudois ont en effet laissé bien trop de latitude au visiteur, finissant par se faire punir par un Lugano qui, sur l’ensemble d’un match animé et intéressant, n’a pas volé son succès. Ce revers est ennuyeux dans la mesure où il a été concédé à un adversaire qui, théoriquement du moins, devait être à la portée des joueurs de Fabio Celestini. On connaissait les soucis actuels du LS, sa difficulté à concrétiser ses envies et ses bonnes idées. On le retrouve désormais avec un problème plus global, qui concerne l’équilibre même de l’équipe.

Trois jours après la défaite sans appel concédée à Berne, toujours à la recherche des meilleurs réglages pour son collectif, le coach lausannois avait opéré deux changements dans son onze de départ, avec la titularisation de Delley dans le couloir droit (pour Marin) et de Margiotta pour Bojinov en pointe. Evidemment joueur, le LS s’est pourtant laissé surprendre sur la première incursion tessinoise un peu appuyée. Au terme d’une action mouvementée, Mariani a pu adresser un petit centre rétro pour la tête de Marzouk. Dans cet élan lausannois, on constatait à plusieurs reprises, lorsque le ballon était récupéré par l’adversaire, de larges espaces dans le repli défensif. Pire même, au fil des minutes, puisque chaque fois que le visiteur amenait un ballon sur le côté, il pouvait le mettre au centre et se ménager presque à chaque fois une occasion.

Coup de coin encore

Et que dire des balles arrêtées, qui représentent également une faiblesse lausannoise? Au Stade de Suisse, le LS avait concédé le 1-0 sur coup de coin. Face à Lugano, c’est le 2-1 que les Tessinois sont allés chercher ainsi (tête de Rouiller sans opposition). Et alors qu’on pouvait penser que l’hôte avait sauvé un point important en revenant deux fois au score – frappe de Kololli tout d’abord, puis volée impeccable de Margiotta –, c’est encore une largesse coupable dont a profité le visiteur, avec ce centre de la droite ponctué d’une reprise de Mariani. Avec l’introduction de Campo, puis celle de Bojinov, la rencontre aurait pu basculer côté LS. C’était du moins l’intention de Celestini. Mais jamais Lausanne n’a pu mettre suffisamment de densité dans son jeu, de précision surtout, pour aller chercher ce premier succès de la saison.

Un mot tout de même sur Lugano, qui n’a jamais fait n’importe quoi, démontrant même une certaine habileté dans la manœuvre. Une malice aussi, qui lui a permis de s’adapter et surtout de profiter au maximum des libertés accordées par un LS comme empêtré dans ses bonnes intentions. Sentiment un peu étrange d’une histoire dont le premier chapitre s’écrit décidément à grand-peine. (24 heures)