Turkes permet au LS de passer l’hiver au chaud

Le faux pas de dimanche dernier contre Vaduz a été tout de suite effacé par le Lausanne-Sport. Et de quelle manière! Cette magnifique victoire ? de surcroît amplement méritée ? acquise sur le terrain de Grasshopper, son principal contradicteur dans la lutte à la promotion directe en Super League, est en effet de celles qui valent beaucoup plus que simplement trois points de plus au classement.

Sous la menace des Zurichois avant le coup d’envoi, le LS voyait même tout de suite les choses empirer. Après une quarantaine de secondes seulement, une erreur de Loosli permettait à Cabral d’ouvrir la marque. Un vrai problème pour des Lausannois qui, jusque-là, n’avaient jamais réussi à gagner un match au cours duquel ils avaient concédé le premier but. Mais si, comme on l’avait constaté dimanche dernier avec cette première défaite à la Pontaise, toutes les bonnes choses ont une fin, les mauvaises séries ne durent, elles non plus, pas éternellement.

Un peu sonné par ce coup du sort, le LS a ensuite eu la chance d’égaliser très vite en concrétisant sa première véritable occasion de la partie. Sur un centre tendu de Flo, Salvi ne parvenait qu’à repousser le ballon dans les pieds de l’inévitable Aldin Turkes. Transformer cette offrande en but n’était ensuite qu’un jeu d’enfant pour le meilleur buteur de Challenge League. Mis en confiance par cette égalisation, les Vaudois passaient ensuite plus près de doubler la mise que leurs adversaires. Intenable, Turkes se ménageait deux bonnes opportunités avant de donner un ballon en or à Andi Zeqiri. Seul face à Salvi, l’attaquant international M21 manquait toutefois de peu le cadre. «Sur cette première mi-temps, le LS était clairement la meilleure équipe, analysait Giorgio Contini. Nous aurions mérité de regagner le vestiaire avec un but d’avance. Mais ce qui me fait particulièrement plaisir, c’est que nous avons été capables de répondre positivement à deux coups durs. D’abord avec cette ouverture du score très précoce de GC puis en réagissant bien après l’expulsion de Monteiro peu après l’heure de jeu.»

Un 16e but pour Turkes

Une exclusion très sévère du défenseur lausannois qui aurait pu être le tournant de la rencontre. Mais là encore les Vaudois ont su répondre de la meilleure des manières à ce coup du sort. «En sortant Zeqiri pour Nganga, expliquait le coach lausannois, l’idée était de consolider ma défense pour ensuite tenter de faire la différence en contre. Une option qui a bien fonctionné puisque Grasshopper ne s’est pratiquement jamais montré dangereux alors que nous sommes parvenus à inscrire ce deuxième but qui nous offre une victoire méritée sur l’ensemble de la partie.»

Un succès qui permet donc au LS de reprendre six longueurs d’avance sur GC. Une marge qui ne lui garantit rien mais lui permettra d’aborder la deuxième partie de la saison avec un net avantage psychologique sur son principal concurrent. Un mot enfin pour souligner une fois de plus l’extraordinaire contribution qu’apporte Aldin Turkes. Grâce à ses 15e et 16e réussites, l’attaquant a déjà égalé, en une demi-saison, son total de buts d’un dernier exercice qu’il avait conclu en tant que roi des buteurs avec Rapperswil. Sans tomber dans l’euphorie, on ne voit pas qui pourrait aujourd’hui empêcher le LS d’atteindre son objectif. À condition, bien sûr, que les Lausannois ne commencent pas à imaginer que le plus dur est fait.