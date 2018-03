Un LS métamorphosé arrache un point mérité contre le FC Bâle

Au cours d’une longue saison, il y a des points qui pèsent plus lourd que d’autres. Celui arraché par le LS contre le FC Bâle dans les derniers instants d’un match très intéressant de bout en bout en fait partie. Plus qu’offrir une vraie grosse bouffée d’oxygène au classement toujours boiteux des Vaudois, il récompense fort justement une performance collective enfin à la hauteur de ce que l’on est en droit d’attendre d’eux.

Même si seuls trois petits points le séparent désormais de la dernière place – contre huit à la reprise, en février –, le LS pourra se déplacer ce dimanche à Thoune, sur le terrain de la lanterne rouge, avec de précieuses certitudes en plus. Alors qu’ils avaient le plus souvent déçu, et surtout inquiété, jusque-là, tant dans l’attitude que dans le jeu, les joueurs de Fabio Celestini ont en effet offert mercredi leur performance la plus aboutie de l’année. Et cela même si les Bâlois ne sont plus que l’ombre de l’équipe qui a dominé la Super League ces huit dernières saisons.

Bien disposés sur le terrain, avec le très jeune et convaincant Dominik Schmid à la régie, les Lausannois ont, cette fois, eu le courage de regarder leurs adversaires droit dans les yeux. Agressifs et concentrés, ils auraient dû atteindre la pause en avance au tableau d’affichage. Malheureusement, une superbe déviation de la tête de Kololli (24e), un coup franc sur la barre du même homme (38e) et un léger manque de promptitude de Zidane, très actif mercredi (33e), n’avaient provoqué que des frayeurs dans les rangs bâlois. Sans négliger «l’oubli» du peu inspiré M. Erlachner suite à une faute de Riveros sur l’insaisissable Kololli qui avait le poids d’un penalty (22e).

Malheureux Gétaz

Comme souvent, l’équipe en panne de confiance qui manque plusieurs occasions se retrouve ensuite punie. C’est ce qui est arrivé au LS lorsque Lang pouvait profiter d’une remise en retrait d’Ajeti pour crucifier Castella. «Après ce but mon équipe aurait pu s’effondrer, explique un Fabio Celestini à la fois satisfait et rassuré. Elle a au contraire continué de montrer un formidable état d’esprit. Et en a heureusement été récompensée.»

L’égalisation est arrivée sur le tard suite à un mouvement initié par Margiotta et conclu par Simone Rapp. Elle serait tombée beaucoup plus tôt si le malheureux Nicolas Gétaz avait été plus inspiré. Dans les trois minutes qui ont suivi l’ouverture du score bâloise, le généreux défenseur a en effet eu entre ses pieds trois énormes possibilités de remettre les choses à plat. Seulement, il a fort mal négocié deux offrandes de l’intenable Kololli (62e/64e). Et entre ces deux actions, il a encore fait le mauvais choix alors que, bien placé, il avait la double possibilité de tirer ou de centrer (63e).

Trois erreurs successives que ses coéquipiers lui pardonneront bien volontiers et qui, faut-il espérer, ne plomberont pas le moral parfois fragile d’un homme de couloir dont Celestini aura besoin. À commencer par ce dimanche, à Thoune, où le LS aura une belle occasion de prendre ses distances avec un adversaire qui reste, lui, sur cinq défaites consécutives. Et si la volonté de se tirer d’affaire est celle affichée face à Bâle, on peut espérer voir les Lausannois prendre enfin leur envol. (24 heures)