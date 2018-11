Un but gag assomme un LS en léger progrès

Un point, c’est tout. Et ce n’est surtout pas assez pour le LS par les temps douloureux qu’il traverse. Le déplacement, a priori idéal, à Kriens n’a donc pas permis à un Lausanne-Sport en plein doute de sortir plus qu’un petit orteil de la crise dans laquelle il se morfond depuis des semaines. Un nouvel échec comptable qui le relègue désormais à cinq longueurs du leader, Servette. Alors que, heureusement ou pas, un programme gargantuesque l’attend d’ici à la pause de Noël, avec trois matches contre ses principaux contradicteurs dans la lutte pour la promotion. Sans négliger un voyage, qui s’annonce lui aussi compliqué, à Aarau face à un adversaire en pleine reprise. C’est dire que, dans un mois seulement, le LS saura si seul un miracle pourra lui permettre de retourner une situation déjà hautement compromise, au printemps.

Beaucoup de regrets

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces quatre échéances capitales, les Lausannois ne les ont pas préparées de la meilleure des façons. «Ce nul nous laisse beaucoup de regrets, concédait Giorgio Contini. Nous étions clairement venus à Kriens pour gagner. Nous avons d’ailleurs fait les efforts nécessaires pour y parvenir, mais nous avons ensuite été punis par une erreur de trop.» Sur le fond, le contesté entraîneur lausannois a raison.

L’état d’esprit affiché par ses joueurs dès le coup d’envoi n’avait rien à voir avec l’extrême passivité vue en d’autres récentes occasions. Une volonté d’aller de l’avant, à laquelle on était plus habitué, qui a au moins eu le mérite de rendre cette rencontre rythmée et agréable à suivre. Mais le plus inquiétant reste que ces légers progrès «comportementaux» n’ont pas suffi pour gagner sur le terrain synthétique de la pire équipe de Challenge League à domicile! Lors des quatre matches disputés devant leur public, les Lucernois n’en ont en effet encore remporté aucun.

L’autogoal de Castella

Et sans un coup du sort les Lausannois auraient certainement ajouté une quatrième défaite au bilan lucernois. «Au moment de l’égalisation de Kriens, nous avions la partie parfaitement en main, poursuivait Contini. Depuis l’ouverture du score de Zeqiri, le LS avait la maîtrise du jeu et les occasions pour creuser l’écart. Ce que nous n’avons malheureusement pas réussi à faire. Et un détail défavorable est venu tout remettre en question.»

Le technicien zurichois fait là allusion au malheureux autogoal de Thomas Castella. Jusque-là irréprochable – superbe arrêt réflexe sur un tir à bout portant de Chihadeh (5e) –, le gardien a cru bloquer sans trop de problème un long centre tir d’Ulrich. Malheureusement pour lui, emporté par son élan il heurtait, de dos, son poteau gauche. Surpris par le choc, Castella relâchait ensuite le ballon dans son propre but. Et remontait par là même le moral chancelant de ses adversaires.

Deux millions sur le banc

Comme le répètent jusqu’à l’ennui les coaches, un match de football se joue souvent sur d’infimes détails. Mais ce qu’il faut préciser, c’est que ces petites choses qui font basculer une rencontre d’un côté ou de l’autre ne concernent que celles disputées entre des équipes de même valeur. Or, jusqu’à nouvel avis, LS et Kriens ont non seulement des ambitions diamétralement opposées mais surtout des moyens techniques et financiers plus différents encore. Il n’est donc pas normal que ce qui n’aurait dû être qu’une désagréable péripétie, de surcroît à une quarantaine de minutes du terme, se transforme en élément décisif.

Même s’il se dit toujours serein et confiant, le mois à venir sera décisif pour Giorgio Contini. Dimanche, son nouveau coup de poker – avec Margiotta et Rapp il était assis avec 2 millions d’euros sur son banc – n’a pas fonctionné. Et comme les trois différentes réunions, dont un discours rassembleur de David Thompson aux joueurs mercredi, n’ont pas eu beaucoup plus d’effet, le Zurichois semble toujours plus avancer sur la corde raide. (24 heures)