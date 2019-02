Un papillon rarissime oblige le LS à modifier ses plans

Entre le bilan sportif catastrophique du Lausanne-Sport en 2018 et la récente confirmation qu’il faudra patienter une année de plus pour inaugurer le nouveau stade de la Tuilière, Ineos espérait bien en avoir fini avec les soucis et les contretemps. À entendre David Thompson, il n’en est pourtant rien. La semaine passée, à l’occasion d’une interview accordée à «24 heures», le président du LS confirmait ainsi une rumeur qui se faisait de plus en plus insistante ces dernières semaines: le grand projet de centre d’entraînement voulu par le propriétaire du LS connaît lui aussi un coup d’arrêt. «On pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour notre centre d’entraînement, expliquait David Thompson, mais cela n’a malheureusement pas pu se faire.»

L’azuré de la sanguisorbe

Une information que Stefan Nellen confirme et détaille un peu plus. «C’est juste, soupire le vice-président lausannois. Alors que nous avions un préavis favorable de la Municipalité de Boussens et que les premiers plans avaient été dessinés, nous avons récemment dû renoncer à y construire notre centre d’entraînement. Même s’il restait quelques étapes à franchir, nous nous imaginions déjà très bien sur un site très tranquille, idéal même, car entouré aux deux tiers par la forêt.»

Quant à la raison pour laquelle ce projet a dû être abandonné, elle n’est pas ordinaire du tout. «D’après ce que je sais, continue Stefan Nellen, le site choisi a des qualités environnementales très particulières. Il recèle un grand nombre de richesses végétales et animales. On y a même, paraît-il, découvert un papillon très rare qu’il aurait été impossible de transporter ailleurs.»

Ce papillon est un azuré de la sanguisorbe

Cheffe de la division Biodiversité et paysage du canton de Vaud, Catherine Strehler Perrin apporte quelques précisions supplémentaires: «Dès que la Direction générale de l’environnement a eu connaissance de ce projet, elle a tout de suite prévenu le Lausanne-Sport que ce terrain est attenant à un marais d’importance nationale comprenant plusieurs espèces protégées, dont un papillon rarissime, l’azuré de la sanguisorbe. Mais, sourit Catherine Strehler Perrin, il serait aussi un peu injuste de prétendre qu’il est le seul responsable dans cette histoire.»

La surprise de la syndique

L’ancienne conservatrice de la nature du canton de Vaud ne nie toutefois pas que la présence de l’azuré de la sanguisorbe – ou Maculinea teleius pour les initiés – a joué un rôle clé. «Ce papillon, dont la présence sur ce site a été signalée pour la première fois en 2009 avant d’être confirmée en 2017, est protégé en Suisse, avec un statut d’espèce en danger, donc à préserver prioritairement. La modification, voire localement la disparition de son habitat, aurait entraîné aussi la perte de l’espèce. Or nous avons une responsabilité de conservation pour sa survie en Suisse. Quant aux travaux nécessaires aux terrains d’entraînement dans cette zone inondable, ils auraient amené à détruire tout ou partie de la végétation spécifique dont dépend l’espèce. Avec les conséquences que l’on peut imaginer. Je tiens aussi à préciser que les zones humides se font de plus en plus rares sur le Plateau. D’où l’importance de les préserver. Ce que les dirigeants du Lausanne-Sport ont bien compris en renonçant tout de suite à ce site de Boussens.»

Une sage décision qui soulage aussi un peu Stéphanie Borgeaud, la syndique de Boussens. «Il est clair que d’un côté je regrette que ce centre d’entraînement ne puisse pas se faire à Boussens, dit-elle. Même si plusieurs étapes devaient encore être franchies, nous avions donné un premier accord pour procéder à des études de faisabilité plus poussées. Elles ont eu l’énorme avantage de nous permettre de découvrir une richesse végétale et animale que peu de gens imaginaient. Nous avons de véritables trésors sous nos yeux.»

Une surprise que Catherine Strehler Perrin ne partage naturellement pas. «C’est une zone dont la valeur était connue et qui fait l’objet de mesures et projets de gestion, conclut la responsable de la division Biodiversité et paysage du canton. Nous n’y sommes donc pas allés par hasard.»

