Un printemps compliqué attend le LS

Commentaire

Les illusions perdues du Lausanne-Sport

Pointer du doigt les cinq recrues du mercato hivernal pour expliquer les déboires actuels du LS serait à la fois ridicule et injuste. Fabio Celestini avait d’ailleurs d’emblée prévenu que ces apports avaient été faits «pour l’avenir» et non pas pour le présent. On peut dès lors se demander si la principale erreur des nouveaux dirigeants de la Pontaise n’a pas été de sous-estimer les difficultés de cette deuxième partie de championnat en focalisant déjà leurs efforts sur la saison suivante. Dans ce sens, il semble de plus en plus évident que les deux victoires – un peu inattendues – remportées juste avant la trêve à Lugano et contre Zurich – qui permettaient au LS d’occuper un 5e rang flatteur – ont probablement fait plus de mal que de bien. Parce qu’elles ont créé l’illusion, tant dans les têtes des dirigeants que dans celles de la plupart des joueurs, que l’Europe leur tendait désormais les bras.



Après cinq matches et un seul petit point au compteur, la réalité est malheureusement bien différente. Mais, au moins, elle a l’avantage d’être claire.



L’objectif du LS ne peut être autre que le maintien. Les rêves de grandeur doivent être repoussés à plus tard. Un changement de cap auquel Rochat et Cie ne se sont pas préparés durant l’hiver. Ce qui peut expliquer cette peur qui les tenaille aujourd’hui. Celle de décevoir non seulement leurs ambitieux dirigeants et leur public mais eux-mêmes aussi.



La première étape pour retrouver les belles valeurs et l’insouciance qui les caractérisait parfois en automne passe d’abord par l’acceptation, individuelle et collective, que le maintien est le seul objectif possible. Cette issue passe par une lutte acharnée de tous les instants, qui a mené les Lausannois au succès par le passé. Une perspective certes beaucoup moins séduisante que celle de lutter pour une place européenne à travers le beau jeu. Mais, pour envisager autre chose dans six mois, le Lausanne-Sport doit impérativement repasser par les cases sacrifice et humilité. L’avenir en dépend.

André Boschetti