Un séduisant LS remonte sur le podium

Sevré de victoire depuis plus d’un mois, le Lausanne-Sport a corrigé cette bizarrerie, samedi soir contre Winterthour. Et, événement assez rare pour le souligner, il l’a fait avec la manière et sans jamais faire trembler ses supporters.

Pour ses retrouvailles avec la Pontaise après une dernière prestation catastrophique contre Vaduz, le LS, rajeuni par les présences, dès le coup d’envoi, de Pos, Puertas et Dominguez, a pris les choses en mains dès les premières secondes de jeu.

Face à un FC Winterthour fantômatique, il a d’abord inquiété à deux reprises Raphael Spiegel avant de trouver l’ouverture sur une subtile déviation de Maxime Dominguez suite à un centre en retrait de Francesco Margiotta.

Mis en confiance par cet avantage précoce, les Vaudois ne lâchaient plus leur os. Avant même la mi-temps, l’affaire était d’ailleurs définitivement classée grâce à un doublé, de la tête chaque fois, du jeune Lucas Pos.

Après la pause, Dominguez et Sancidino corsaient encore une addition qui aurait pu prendre des proportions historiques si le malheureux Margiotta avait eu un brin de réussite. (nxp)