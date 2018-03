Yakin: «On ne voulait pas laisser partir Noah Loosli»

Ce n'est de loin pas le plus clinquant des transferts réalisés par le Lausanne-Sport cet hiver, mais c'est peut-être l'un des plus intelligents.

Le LS avait besoin d'un défenseur central et le club de la Pontaise a finalement choisi Noah Loosli, en fin de mercato hivernal. International suisse M21, Loosli s'est fait l'auteur de solides prestations pour ses débuts. Il a notamment été très bon samedi dernier à GC (0-0).

Il y a encore quelques semaines, ce jeune homme de 21 ans appartenait d'ailleurs aux Sauterelles, qui l'avaient «parqué» à Schaffhouse pour qu'il puisse parfaire son apprentissage. «On agit de cette manière-là avec nos jeunes joueurs», a confirmé Murat Yakin jeudi. GC avait d'ailleurs tracé un plan pour Loosli (21 ans), que ce dernier n'a pas voulu suivre.

«L'idée, c'était qu'il nous rejoigne cet été, après avoir effectué une bonne saison avec Schaffhouse. On comptait sur lui, tout était clair. Et puis, il a décidé de s'en aller. On ne voulait pas le laisser partir, mais il avait fait son choix et on ne pouvait plus rien faire. Il en a décidé ainsi... peut-être aussi un peu pour l'argent, je ne sais pas. Nous, à ce moment-là, on ne pouvait pas lui proposer autant. Nous avons déjà assez de défenseurs centraux et nous ne pouvons pas investir partout. Je regrette sa décision, mais on ne pouvait rien faire», a ajouté Murat Yakin, en soulignant tout le potentiel de l'international suisse juniors.

La nouvelle direction sportive du LS, emmenée par Pablo Iglesias, a donc gagné cette bataille. Vu les premières prestations du jeune homme, cela semble être une bonne idée. (24 heures)