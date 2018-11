«Zappella? Un grand talent et un gars bien»

C’est par un simple avis mortuaire dans «24 heures» que la famille de Pierre-André Zappella a annoncé, la semaine dernière, le décès de l’ancien attaquant du Lausanne Sports, à l’âge de 71 ans. Une discrétion qui n’étonne pas son ancien coéquipier au LS, Gabet Chapuisat. «Jusqu’en 2005, raconte l’ancien international, nous nous sommes vus assez régulièrement. Par plaisir mais aussi par la force des choses puisqu’il était mon dentiste. Mais depuis treize ans, il avait volontairement disparu du paysage. Pourquoi? Je n’en sais strictement rien.»

D’un an son cadet, Gabet Chapuisat a partagé plusieurs années durant le vestiaire de la Pontaise avec Zappella. «Si mes souvenirs sont bons, il a débarqué au LS, de La Chaux-de-Fonds, en été 1968. Il n’avait alors pas même 20 ans et un incroyable talent. Zappella était un attaquant à l’ancienne, élégant, très bon techniquement mais qui n’aimait pas trop défendre.»

«Zappella était non seulement un grand talent mais surtout un gars bien»

Une époque où les joueurs ne gagnaient aussi pas suffisamment d’argent pour vivre de leur passion. «À côté du foot, il faisait des études de médecine, continue Gabet. Pour pouvoir ensuite assurer les stages de dentiste qu’il se devait de faire dans le cadre de ses études, il avait choisi de mettre sa carrière de footballeur entre parenthèses en 1971. Trois ans plus tard, son diplôme en poche, il était revenu alors que le LS était coaché par Paul Garbani. Pour peu de temps puisque, 18 mois plus tard et à l’âge de 27 ans seulement, il mettait un terme définitif à sa courte mais belle carrière.»

Humainement aussi, Pierre-André Zappella a laissé une excellente image à son ancien coéquipier. «Je garde le souvenir, conclut Gabet Chapuisat, d’une personne qui était certes discrète mais constamment de bonne humeur, souriante et d’excellente compagnie. En résumé, Zappella était non seulement un grand talent mais surtout un gars bien.» (nxp)