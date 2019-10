À la Pontaise, SLO doit continuer à apprécier l’instant présent

Ils se nomment Dardania Lausanne, Malley ou Renens. Ils militent aujourd’hui en 2e ligue vaudoise ou 2e inter, avec plus ou moins d’ambition. Il y a un peu plus de cinq ans, ces trois-là régataient encore dans la même cour que Stade-Lausanne-Ouchy, en cinquième division. Chacun a suivi son chemin, forcément parsemé d’embûches. Ses adversaires de l’époque ont vécu des heures compliquées? Tant pis pour eux. Le SLO, lui, a écarté un à un tous les obstacles dans sa folle ascension vers les sommets. Il y a eu les échecs, les coups durs, les promotions manquées et les changements de présidence mouvementés. Mais jamais, sur le terrain, les Lausannois n’ont cessé d’apprécier l’instant présent, faisant ce qu’ils savent faire le mieux: jouer au ballon.

De cette dernière saison en 2e ligue inter, les joueurs rescapés ne sont pas nombreux. En fait, il n’y en a qu’un et il se nomme Axel Danner. Mais le latéral est loin d’être le seul Stadiste à avoir mangé son pain noir avant d’avoir eu le droit à la cerise sur le gâteau: cette si passionnante saison en Challenge League. On pense à Andy Laugeois, forcément, mais aussi à Roland Ndongo, Juan Manuel Parapar, Yanis Lahiouel ou Quentin Gaillard. Des footballeurs tellement talentueux mais qui, sans l’aventure stadiste, n’auraient peut-être jamais (re)goûté à la Ligue nationale. En donnant de leur personne, ils ont atteint ce qui constituait un objectif majeur pour certains, un rêve pour d’autres.

Gare à la routine

Le début de saison très abouti de Stade-Lausanne? Tout sauf une surprise tant, au fil de sa progression, il a acquis des certitudes et peaufiné son identité. Reste qu’aujourd’hui, les Lausannois sont guettés par un danger sournois et difficilement perceptible: la routine, ce presque rien qui fait oublier presque tout. Ces duels face aux grands du pays, il n’y a pas si longtemps, étaient considérés comme des jours de fête. La victoire en Coupe de Suisse face à Sion, il y a deux ans, reste d’ailleurs comme l’un des plus beaux souvenirs dans l’histoire du club. Aujourd’hui, ces rencontres-là sont devenues le pain quotidien. Le week-end, ce n’est plus Brühl, Naters ou Collex-Bossy qui attendent le SLO, mais Aarau, Wil et Grasshopper.

Sur un match, les Vaudois n’ont pas à avoir peur de ces équipes-là. Ils l’ont d’ailleurs prouvé tout au long du premier tour. Sauf que des tours, en Challenge League, il y a en quatre. Et, passés l’euphorie du premier affrontement et l’adrénaline qu’il procure, il faut bien mettre en valeur d’autres arguments – dont ils ne manquent pas – pour continuer à engranger des points à un rythme satisfaisant. Ou alors parvenir à garder cet état d’insouciance en toutes circonstances. «C’est vrai que j’ai ressenti un peu moins d’implication samedi contre Wil (ndlr: défaite 0-3), admet Andrea Binotto, l’entraîneur. Je pense d’ailleurs qu’il s’agit de notre premier vrai mauvais match cette saison. Mais dans un sens, la leçon que ce revers nous a inculqué est bénéfique. On est capables de compenser certaines lacunes par une implication totale. Quand on en fait un peu moins, par contre, on est immédiatement punis.»

«Comme un cadeau»

Un sentiment partagé par Axel Danner qui, pour la première fois depuis la reprise, s’est senti impuissant sur le terrain. «On peut parler d’une routine qui s’installe, c’est vrai, pose le capitaine. Mais lorsqu’on s’entraîne dans un environnement aussi plaisant et positif, j’ai plutôt le sentiment qu’il s’agit d’une routine positive. La semaine qui nous attend, on la prend comme un cadeau.»

Et quelle semaine! En six jours, le SLO va successivement affronter le Lausanne-Sport, le FC Bâle en 8es de finale de la Coupe de Suisse, et Aarau, sans même quitter le canton de Vaud. «Dans l’équipe, on peut estimer que j’ai une quinzaine de titulaires, lance Binotto. On a des options à disposition pour gérer une telle semaine, mais certains vont la finir avec les jambes très lourdes.» Et peut-être une ou deux jolies surprises. À condition de se souvenir d’une chose: profiter du moment.