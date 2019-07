À la Pontaise, Contini choisit de changer de capitaine pour s’affranchir du passé

Voici 12 mois, Giorgio Contini découvrait un nouvel environnement (au niveau des mentalités aussi), une force d’inertie et des vents parfois contraires qui allaient se retourner contre lui. Pour sa saison II à la Pontaise, qui doit être celle du retour impératif en Super League, le coach du LS y voit cette fois beaucoup plus clair. «Il y a moins d’inconnues, admet-il. On a appris à se connaître, le groupe est aussi plus sain. Aujourd’hui, je sais surtout sur qui je peux compter…»

Les cartes ont ainsi été redistribuées. Afin de s’affranchir d’un passé sportivement douloureux, un nouveau capitaine a été nommé: Cabral et Alexandre Pasche l’un et l’autre «dégradés», le brassard a désormais été confié à Stjepan Kukurozevic (30 ans), appelé à jouer un rôle clé dans l’organisation du LS en tant que premier relais de l’entraîneur. «Dans sa mission de patron, explique Contini pour justifier ce changement de capitaine, j’ai voulu donner à Kuki encore davantage de responsabilités. C’est aussi un moyen de tourner la page de deux derniers exercices décevants pour le club et de nous donner un nouvel élan.»

«J'ai trouvé mon onze de départ»

À une semaine de la reprise, qui le verra affronter Schaffhouse au bord du Rhin, Lausanne passera ce samedi son grand oral avec la venue de l’AS Monaco à la Pontaise (coup d’envoi à 18h). Emmené par son champion du monde espagnol Fàbregas – l’ancien joueur de Barcelone, d’Arsenal et de Chelsea avait rejoint Monaco en début d’année –, le club de la Principauté poursuivra sa préparation en Valais, à Saillon. «Dans ma tête, j’ai trouvé mon onze de départ pour le championnat. J’espère revoir demain (samedi) ce que j’ai déjà bien aimé lors de nos premiers matches de préparation.» À savoir un LS devenu enfin plus joueur, ce dont personne ne se plaindra.

Après avoir failli la saison dernière, les cadors du vestiaire se montreront-ils cette fois à la hauteur? C’est l’un des enjeux du nouvel exercice, et probablement la clé pour remporter le match à distance qui opposera (au moins sur le papier) le club vaudois à Grasshopper, l’autre favori naturel. «Si l’on fait notre job, le reste devrait suivre…» Condamné à réussir, le Zurichois sait ce qu’il ne lui faut plus répéter.