Avec Christian Schneuwly, Giorgio Contini a ce «couteau suisse» dont il rêvait

Du monde et beaucoup de bonne humeur. Une fois n’est pas coutume, le point presse qu’organise le Lausanne-Sport avant chaque ronde de championnat a été animé et joyeux, vendredi. Un afflux inhabituel de journalistes attirés par la présence, à la Pontaise, de Christian Schneuwly (31 ans), le troisième et dernier transfert estival réalisé par Pablo Iglesias.

«Je suis très content de pouvoir désormais compter avec un joueur aussi expérimenté et humble que Christian, commençait Giorgio Contini avec un large sourire. Sans oublier sa polyvalence. Avec lui, j’ai un véritable couteau suisse à disposition. Sa présence sera donc non seulement très importante sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire.»

Si le LS a pu réaliser ce qui ressemble à un vrai bon coup, il le doit d’abord à l’étrange décision qu’a prise le Fribourgeois il y a dix jours. Encore sous contrat avec un FC Lucerne dont il était le capitaine la saison précédente, Christian Schneuwly a subitement décidé de demander à ses dirigeants la rupture anticipée d’une fructueuse collaboration commencée en 2016. «En fin de saison dernière, explique le milieu de terrain, j’avais eu une discussion avec le coach qui m’avait annoncé qu’il ne me considérerait désormais plus comme un titulaire. Dans un premier temps, j’ai accepté son choix, mais plus les semaines passaient, plus je me rendais compte que je vivais mal cette situation. Je me posais mille questions qui me perturbaient chaque jour davantage. D’où ma décision de quitter Lucerne.»

Le Fribourgeois aux quelque 350 matches de Super League n’a pas dû attendre bien longtemps pour voir les propositions se succéder. «Le LS a été le premier à prendre contact avec mon agent, continue Christian Schneuwly. D’autres ont ensuite fait la même démarche mais ma décision était déjà prise. C’est au LS que je voulais poursuivre ma carrière. D’abord parce que ce club représente quelque chose de spécial pour moi depuis 1998 et une finale de Coupe gagnée contre Saint-Gall. Ensuite parce que le projet sportif du LS – que m’a longuement détaillé Pablo Iglesias – est magnifique. Ce que l’on me propose ici est le genre de défi dont je rêvais.»

D’ambitieux objectifs dont le premier reste un retour en Super League dès le printemps prochain. Et pour y parvenir, Contini compte beaucoup sur sa nouvelle recrue. «Je sais que l’on attend beaucoup de moi ici, conclut le néo-Lausannois, mais ce genre de pression ne me pèse pas. Je suis venu à Lausanne pour avoir des responsabilités. J’espère pouvoir contribuer au succès de mon équipe en aidant aussi les nombreux jeunes (ndlr: 12 des 21 joueurs du cadre sont âgés de 23 ans ou moins) à bien progresser.»