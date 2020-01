La blessure de Puertas est la seule fausse note au LS

Samedi après-midi, peu avant d’embarquer dans le vol de retour vers la Suisse, Giorgio Contini ne cachait pas sa satisfaction. «Cette semaine en Andalousie a été presque parfaite. Nous avons pu bien et beaucoup travailler dans des conditions idéales. Même si je n’avais pas trop de doutes à ce sujet, j’ai vite eu la confirmation que mes joueurs ont conservé le même excellent état d’esprit que celui montré lors de toute la première partie de saison. Et puis, passer une pleine semaine ensemble, hors du contexte habituel, est toujours important et constructif pour un groupe. Même lorsque la complicité entre les joueurs est déjà très bonne. Personnellement, cela me laisse aussi davantage de temps pour parler et échanger avec eux.»

Le seul léger bémol concerne quelques impondérables qui ont empêché le coach de la Pontaise de pouvoir travailler avec l’ensemble de son contingent. Après avoir dû enregistrer le forfait d’Adam Ouattara – malade, celui qui est appelé à être l’alternative à Nikola Boranijasevic sur le flanc droit n’a pas pu se rendre en Espagne –, un souci familial a contraint Sinclair Baddy Dega à très vite rentrer en Suisse. «Ensuite, regrette Giorgio Contini, il y a eu ce coup sur la cheville que Cameron Puertas a reçu lors du premier match. Même si la blessure ne semble pas trop grave, elle l’a ensuite empêché de s’entraîner avec ses coéquipiers. Et sa présence, vendredi à Schaffhouse, pour l’ouverture de cette deuxième partie de championnat, semble d’ores et déjà exclue. Ce qui est vraiment dommage car Cameron avait pleinement récupéré de cette blessure au genou qui l’avait privé des quatre derniers matches, l’automne passé.» Trois contretemps auxquels est venu s’ajouter, en fin de séjour, le nom de l’espoir Isaac Schmidt, touché lui aussi à une cheville en Espagne.

Lors des trois derniers jours, les Lausannois ont aussi reçu la visite appréciée de Bob Ratcliffe. Un président, plus souvent présent à Nice qu’à Lausanne depuis quelques mois, qui a vu son équipe partager l’enjeu avec Darmstadt, vendredi. «Même si nous abordons chaque match avec l’objectif de le gagner, analyse Giorgio Contini, le contenu de nos trois rencontres a été positif. J’en ai d’ailleurs aussi profité pour faire quelques essais.» Notamment en défense, puisque le LS sera privé d’Elton Monteiro, suspendu, à Schaffhouse. «Pas de souci à ce niveau, conclut Contini. Avec Nganga, Nanizayamo et Cabral, j’ai trois possibilités différentes et intéressantes pour seconder Loosli.» La reprise des entraînements est fixée à ce lundi après-midi, à la Tuilière. Sans Sancidino Silva, qui ne fait définitivement plus partie du groupe.