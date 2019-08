Christian Schneuwly est lausannois!

Dans un communiqué diffusé jeudi en toute fin de matinée, le Lausanne-Sport annonce l’engagement de Christian Schneuwly. Le milieu de terrain offensif et ancien capitaine du FC Lucerne (31 ans) a signé un contrat de 2 ans avec le club vaudois de Challenge League.

Formé aux Young Boys, le cadet des frères Schneuwly a évolué successivement à Bienne, Thoune, Zurich et Lucerne. Il comptabilise plus de 300 matches en Super League, couronnés par 39 buts et 61 passes décisives. Il peut également se targuer d’avoir disputé une quarantaine de matches européens entre la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Doux souvenirs d'enfance

A noter, à titre anecdotique, que Christian Schneuwly n’a jamais caché son intérêt et son amour pour le club de La Pontaise. «Gamin, je demandais toujours à mes parents de m’emmener au stade voir le LS», se souvient le Fribourgeois.

Pour Giorgio Contini, cette arrivée constitue une véritable aubaine. «Je remercie mes dirigeants pour ce renfort important, insiste l’entraîneur lausannois. Selon moi, il apportera à notre contingent actuel de 21 joueurs - dont 12 de moins de 23 ans - l’équilibre indispensable en termes d’expérience et d’intelligence, notamment dans la gestion des temps forts et des moments délicats d’une rencontre. Ce transfert doit également renforcer notre régularité et rendre l’équipe encore plus compétitive.»