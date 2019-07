Déjà prometteur, le LS attend un dernier renfort offensif

Dans le long cheminement qui doit amener le Lausanne-Sport en Super League en mai prochain, réussir un excellent départ n’est plus une option intéressante mais une obligation absolue. Pour Giorgio Contini en tout cas. En fin de contrat dans douze mois, et après un premier exercice catastrophique à la tête de l’ambitieux LS, le technicien zurichois ne dispose donc ni de parachute ni du moindre droit à l’erreur. Nul doute en effet qu’une première partie de saison chaotique – voire même deux premiers mois poussifs seulement – serait cette fois synonyme d’adieux précipités.

Malgré cette pression, Giorgio Contini a tout pour être serein et confiant. Comme son équipe l’a encore démontré samedi contre Servette, il dispose de tous les atouts pour atteindre l’objectif fixé. Lâché par une partie de son vestiaire la saison passée, il s’emploie à le reconquérir depuis la reprise. Notamment en cherchant à désormais proposer un jeu plus adapté aux indéniables qualités offensives d’un groupe jeune – donc perfectible – et, corollaire logique, également très inconstant et au moral chancelant.

Turkes, «le genre de joueur qui nous manquait»

Dans cette optique, l’arrivée du buteur qu’est Aldin Turkes pourrait être décisive. A Vevey, le jeune attaquant venu de Rapperswil, qui ne disputait pourtant que sa deuxième mi-temps avec ses nouveaux coéquipiers, a offert un petit échantillon de ses qualités. «C’est le genre de joueur qui nous manquait, se réjouissait Giorgio Contini. Même si je suis persuadé qu’il est capable de beaucoup mieux faire encore, il sait très bien garder le ballon pour permettre à l’équipe de monter. En plus, Aldin est calme et bon techniquement. Il faut maintenant que ses coéquipiers apprennent à le connaître et à mieux jouer avec lui.»

Des prémices encourageantes que le LS aura l’occasion de confirmer à deux reprises, cette semaine. Mardi, à Herzogenbuchsee, les Vaudois se frotteront cette fois à Bâle dans le cadre du Festival des Alpes. Avant de conclure leur préparation contre Monaco à la Pontaise, samedi. Avec, peut-être, un dernier cadeau pour Giorgio Contini. Il semble en effet possible qu’un nouvel élément offensif vienne très prochainement compléter un compartiment, certes jeune et un brin inexpérimenté, mais déjà bien fourni qualitativement. (nxp)