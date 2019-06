Du changement dans la stabilité

Quelques heures après avoir dévoilé ses nouvelles tenues vestimentaires, le Lausanne-Sport a présenté, jeudi matin, ses deux premières recrues de l’été, Mory Diaw et Aldin Turkes. Déjà deux de plus, diront les plus optimistes, que le néant que l’on pouvait craindre il y a trois semaines, lorsque Bob Ratcliffe donnait comme seule priorité à son directeur sportif de réduire son contingent de 29 à 24 joueurs.

Une tâche délicate que Pablo Iglesias a remplie avec un certain succès puisque sept éléments – Berchtold, Escorza, Rapp, Buess, Manière, Margiotta et Zidane – ont d’ores et déjà quitté la Pontaise. «Pour ce qui concerne Zidane, explique Pablo Iglesias, un arrangement satisfaisant pour les deux parties vient d’être trouvé. Enzo ne portera plus le maillot du LS.»

Des départs qui ont incité Bob Ratcliffe, l’omnipotent président et CEO du club, à donner son feu vert à l’engagement de deux nouveaux éléments, le gardien français Mory Diaw et le prometteur attaquant de Rapperswil Aldin Turkes, comeilleur buteur de Challenge League la saison passée. «En raison de la pubalgie dont souffre Dany Da Silva, explique Giorgio Contini, il nous fallait un nouveau gardien. Avec Mory Diaw, qui a fait ses classes au PSG, nous avons non seulement une personne qui s’est très vite intégrée dans le vestiaire, mais aussi un gardien ambitieux qui voudra montrer qu’il mérite sa chance. Une saine concurrence avec Castella qui ne pourra que tirer les performances des deux gardiens vers le haut.»

Des offres de Super League

L’autre renfort est un titulaire en puissance. Malgré son jeune âge (23 ans), Aldin Turkes est un attaquant craint par toutes les défenses de Challenge League. Très sollicité ces dernières semaines, l’international bosnien M21 explique pourquoi il a finalement choisi le LS. «J’avais des offres de 2e Bundesliga et de Super League avec Lugano et Saint-Gall. Mais à mon âge, le plus important pour progresser, c’est de jouer. Et honnêtement, j’ai plus de chances de devenir titulaire au LS que dans ces deux clubs de Super League.»

Deux arrivées qui satisfont Giorgio Contini. «Avec Aldin, nous avons ce buteur qui nous a tant manqué la saison passée. Même s’il est jeune, il a déjà prouvé ses qualités de finisseur. De plus, je le connais bien pour l’avoir eu avec moi à Vaduz il y a trois ans. Maintenant, un gros travail individuel et collectif, notamment tactique, nous attend d’ici à la reprise. Mais j’ai l’avantage de bien connaître mes joueurs et de pouvoir déjà bosser avec tout mon groupe.»

Le mot stabilité est donc devenu le nouveau credo (imposé) à la Pontaise. «Cette stabilité au sein de l’effectif sera un gros avantage pour réussir ce départ idéal que nous espérons tous, positive Pablo Iglesias. Mais cela ne signifie pas qu’il y aura aussi de la continuité par rapport à la saison dernière. L’objectif, pour ce qui concerne, entre autres, le jeu, c’est le changement.» Autrement dit, le directeur sportif attend de son équipe qu’elle propose aussi un autre spectacle. Logique puisque, comme l’ont récemment démontré Xamax puis Servette, les victoires récompensent souvent les esthètes et les audacieux en Challenge League. (nxp)