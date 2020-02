Encore 100 jours d'attente et le LS aura son nouveau stade

La longue attente – interminable pour certains – touche à sa fin. Le vendredi 15 mai, le Lausanne-Sport prendra officiellement possession de son nouvel habitat. «Cette date, tout à fait symbolique, marquera la fin du chantier, se réjouit Patrice Iseli, chef du Service des sports de Lausanne. Je ne sais pas encore comment cela se passera mais, ce jour-là, la Ville remettra les clés du stade de la Tuilière à son nouveau locataire. Qui aura alors quelques semaines pour se familiariser avec les lieux avant le coup d’envoi de la prochaine saison.»

Un acte purement symbolique qui n’aura toutefois rien d’anodin pour le LS. «Depuis ce 15 mai, nous serons vraiment chez nous, sourit Vincent Steinmann, le directeur commercial et marketing du club. Nous aurons alors un peu de temps pour nous installer, meubler les bureaux et les espaces «hospitalité» puis personnaliser ce stade en y apportant la touche LS.» Les premiers à prendre possession des lieux seront les employés administratifs dès le 1er juin. Les joueurs suivront deux semaines plus tard pour le début de la préparation estivale. «Une journée portes ouvertes à l’attention du public est d’ores et déjà programmée pour le 27juin, continue Vincent Steinmann. Les curieux pourront alors visiter les entrailles de la Tuilière.»

Pas de match de gala

La première idée des dirigeants de la Pontaise était de célébrer leur entrée à la Tuilière en organisant un match de gala contre un prestigieux adversaire. Un projet vite abandonné. «Avec l’Euro qui se termine le 12juillet, il était impossible d’avoir la visite d’un grand club avec toutes ses stars. Raison pour laquelle nous avons préféré inaugurer officiellement le stade lors de la première journée de la saison 2020-2021. Contre un adversaire de grande valeur. Comme, par exemple, le tout frais champion de Suisse si nous parvenons à monter en Super League en mai. Une demande dans ce sens a d’ailleurs déjà été faite à la SFL.»

«Un petit bijou»

Le premier projet de la Tuilière prévoyait un stade simple, sans fioriture mais fonctionnel. L’arrivée d’Ineos, en novembre 2017, a un peu changé la donne. Grâce à un investissement supplémentaire d’une vingtaine de millions, le propriétaire anglais en a fait «un petit bijou», selon Vincent Steinmann. «Aujourd’hui, les spectateurs se déplacent à la Pontaise pour le match uniquement. Notre volonté est qu’ils viennent à la Tuilière non seulement pour voir leur équipe, mais aussi pour vivre un moment particulier dans une enceinte unique qui n’aura rien à envier aux plus belles du pays, voire d’Europe même. Chacun devra y trouver une bonne raison pour avoir envie d’y revenir. Pour cela, nous chercherons à satisfaire au mieux les différents types de publics qu’a le LS avec de nombreuses offres et animations. Nous espérons que chaque match sera donc aussi l’occasion de faire la fête.» Quant à l’argent d’Ineos, il aura bien contribué à améliorer le confort des spectateurs. Notamment avec l’aménagement des espaces d’hospitalité, des buvettes, des sièges des spectateurs et de la boutique du club. «Pour rassurer nos supporters qui craignent le vent et le froid, ajoute Vincent Steinmann, je tiens à préciser que le stade sera protégé, hermétique.»

Des droits pour dix ans

Élément important dans les discussions avec la Ville, le LS a obtenu les droits d’exploitation du stade pour ces dix prochaines années. «Cela nous donne bien sûr une précieuse flexibilité, mais aussi pas mal de pression car nous serons les seuls responsables si les choses ne fonctionnent pas comme nous le souhaitons, précise le directeur commercial. L’objectif est que ce droit rapporte de l’argent au club. À l’avenir, cette exploitation des lieux devra même devenir une source de revenus importante.» Une douzaine de buvettes, disséminées le long des quatre tribunes, seront ainsi à disposition du public. Seuls la brasserie et le pub situés sous la tribune principale seront gérés de façon indépendante.

Prix abordables

Début décembre, le LS avait lancé une première campagne d’abonnement avantageuse avec une offre spéciale destinée à ses fans les plus fervents qui occuperont un emplacement de 1800 places dans la tribune est: «La Super League au prix de la Challenge League à la Pontaise». «Elle a très bien marché, souligne Vincent Steinmann. Aujourd’hui je peux déjà vous annoncer qu’il y aura cinq fois plus d’abonnés dans ce secteur qu’il n’y en a aujourd’hui à la Pontaise. Mis à part cela, les prix d’entrée et les abonnements se situeront dans la moyenne basse de ce qui se pratique en Super League.»

Facilités d’accès

En attendant la mise en service du M3, prévue en principe à l’horizon 2027, les spectateurs sont encouragés à se déplacer en transports publics. «Pour ceux qui habitent en périphérie, rassure Vincent Steinmann, un système de navettes gratuites est à l’étude avec les TL depuis Le Mont et Cheseaux, par exemple. Puis à partir d’autres points stratégiques ensuite si ce service rencontre du succès. Mais ceux qui ont pour habitude de se déplacer en voiture trouveront aussi davantage de places qu’à la Pontaise. Ainsi, 350 véhicules pourront se garer devant le stade et autant en face, au Service des automobiles. À cela on peut aussi ajouter le grand parking actuel, situé entre le vélodrome et la Blécherette.»

Objectif 8000

Sur les 12'577 places que compte la Tuilière, le LS a pour ambition de l’occuper aux deux tiers en moyenne. «C’est notre ambition, commente Vincent Steinmann. Dans un premier temps, nous devrons dépasser le cap des 6000 personnes. Mais ce ne se sont au final que des objectifs. Avec ce magnifique stade et une équipe compétitive en Super League, nous irons encore plus haut, j’en suis convaincu.»

La Tuilière en quelques chiffres

Mars 2017

Le Conseil communal donne son aval pour libérer un montant de quelque 70 millions pour la construction du stade de la Tuilière.

18 décembre 2017

Pose de la première pierre en présence, notamment, des autorités lausannoises et de David Thompson, alors président du LS.

15 mai 2020

Fin officielle du chantier et remise symbolique des clés au LS.

Juillet 2020

Premier match officiel du LS dans son nouveau stade.

Coût global

Environ 90 millions de francs.

Capacité

12'577 places.

Aménagements annexes

Une brasserie et un pub ouverts en semaine également. Douze buvettes accessibles les jours de matches et la boutique officielle du club.