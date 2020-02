Pour ne pas jouer avec le feu, le Lausanne-Sport s’est bâti une forteresse

Il est juste d’en attendre beaucoup d’un - très probable - futur promu. En ce sens, on peut estimer que le Lausanne-Sport n’en fait pas tout à fait assez sur le plan du jeu depuis le début de l’année pour complètement répondre aux attentes placées en lui. Une phrase assez difficile à écrire après une victoire 0-4 à Winterthour, on le concède, mais qui fait surtout office d’avertissement. Monter, c’est bien. Avec la manière, des idées qui fusent de partout et une vraie ligne directrice à tous les niveaux, c’est encore mieux.

Reste que des choses bien en place au LS, il y en a. Et ce ne sont pas quelques difficultés rencontrées dans le déploiement de son jeu avec ballon qui doit occulter cette réalité réjouissante. Les Lausannois s’étaient distingués par leur capacité à dynamiter les défenses adverses au premier tour, même les plus tenaces et y compris celles de Super League? À présent, les Vaudois ont fait le nécessaire pour soigner l’aspect défensif. En 2020, le Lausanne-Sport c’est cinq matches disputés, pas le moindre but encaissé. Impressionnant.

Une charnière centrale d'avenir

Les raisons de cette montée en puissance? Déjà, il y a le patron Noah Loosli. On a un peu tendance à l’oublier tant il est appliqué et sérieux dans ses interventions, mais le défenseur central vient tout juste de fêter ses 23 ans. Forçat de travail, il a énormément progressé depuis son arrivée à la Pontaise, et la bonne nouvelle, c’est qu’il progresse encore.

À ses côtés, on trouve l’apaisé Elton Monteiro. Le numéro 6 lausannois semble enfin avoir trouvé son équilibre intérieur en bleu et blanc. Il a perdu un affreux ballon en position de dernier défenseur vendredi, c’est vrai, mais c’est le genre d’écart de concentration qui lui arrive de moins en moins fréquemment. Il fait assurément partie des éléments qu’on aimerait voir dans le futur LS version Super League.

Et puis, on n’a presque arrêté de parler de lui, tant son travail est limité par la domination de ses coéquipiers cette saison. Toujours est-il que Thomas Castella est un gardien de grande valeur, et qu’il ne manque pas de le rappeler à chacune de ses - rares - interventions. Pour lui rendre un peu de son très bon travail et lui permettre de préserver son invincibilité encore un peu, son poteau droit lui a même détourné un ballon de but vendredi. Il le mérite.

À force de réglages, de pas en avant et en arrière, le LS voit pointer à l’horizon son dernier examen de passage. Ce quart de finale de Coupe de Suisse contre Bâle, le 5 mars. Là, on saura vraiment où il se situe.