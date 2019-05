L’inutile festival offensif du LS

Un peu plus d'une heure, c'est le laps de temps qui a séparé l’ouverture du score d’Andi Zeqiri à la Pontaise et celle de l’Argovien Stefan Maierhofer au Brügglifeld. Un FC Aarau qui aura donc le privilège de disputer le barrage de promotion-relégation face à NE Xamax, jeudi et dimanche prochain.

Sans pression car il n’avait plus son destin entre ses mains, le LS a offert un véritable festival offensif à un public plus jeune et enthousiaste qu’à l’accoutumée. Une volonté d’agresser un FC Vaduz, il est vrai privé de nombreux titulaires et avec un état d’esprit d’heureux vacancier, qui a très vite été récompensée. Après un raté monumental de Buess, le même attaquant lausannois cherchait, et obtenait, un penalty en profitant de la naïveté du jeune gardien adverse, Justin Ospelt. Une sanction suprême transformée par Andi Zeqiri (4e).

Mis en confiance par sa cinquième réussite d’une saison grandement perturbée par les blessures, le jeune Lausannois allait en ajouter deux de plus à son compteur personnel. D’abord d’une frappe de plus de vingt mètres qui soulignait le manque de réaction du malheureux Ospelt (20e), puis en détournant de la tête un bon centre de Flo (33e). Un triplé, complété par deux autres réussites signées Nganga et Ndoye qui donnait des allures de correction, très légèrement adoucie par un joli but de Dossou en contre, à la pause déjà.

Les joueurs du @lausanne_sport attendent la fin d’Aarau-Rapperswil sur la pelouse de la Pontaise. pic.twitter.com/5PzNd3ccpj — Daniel Romano ?? (@DaniDiRoma) May 26, 2019

Les trois points bien au chaud, le LS a, ensuite, logiquement levé le pied. Ce qui ne l’a pas empêché de marquer un sixième but qui a toutefois coïncidé avec l’ouverture du score d’Aarau contre Rapperswil. Une réussite qui condamnait le LS et plombait un peu l’ambiance bon enfant de la Pontaise.

Assis par petits groupes sur la pelouse en attendant la fin de la rencontre du FC Aarau, les joueurs vaudois ne pouvaient alors que regretter les trop nombreux points égarés au cours d’une saison terriblement décevante et frustrante. LS - Vaduz 6-2 (5-1)

Pontaise, 3565 spectateurs.

Arbitre: M. Hänni.

Buts: 4e Zeqiri (penalty) 1-0, 7e Nganga 2-0, 14e Dossou 2-1, 20e Zeqiri 3-1, 27e Ndoye 4-1, 33e Zeqiri 5-1, 69e Buess 6-1, 75e Sülüngöz 6-2.

LS: Castella; Boranijasevic, Loosli, Nganga (46e Cabral), Flo; Geissmann, Kukuruzovic (61e Pasche), Puertas; Zeqiri (61e Oliveira), Buess (76e Koura), Ndoye.

Vaduz: Ospelt; von Niederhäusern (46e Göppel), Sülüngöz, Bühler, Antoniazzi; Sele (46e Gajic), Lüchinger (70e Gomes); Dossou, Prokopic, Coulibaly; Sutter.

Notes: LS sans Brandao, Nanizayamo, Pos, Sancidino ni Margiotta (pas convoqués). Vaduz sans Vitija (malade), Mikus, Drazan, Babic, Tadic, Puljic, Büchel, Wieser ni Muntwiler (blessés). (nxp)