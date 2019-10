Lausanne s’est presque étonnée elle-même

«A l’occasion du match face au FC Stade Lausanne-Ouchy, ce dimanche 27 octobre à 15h, les enfants et les familles seront à l’honneur lors de ce premier Kid’s Day de la saison», a lancé le leader de Challenge League dans la semaine. Et si les billets – à 5 francs pour les moins de 16 ans, notamment – ne se sont pas vendus comme des petits pains avant la rencontre, le Lausanne-Sport a finalement vu la Tribune Nord de sa Pontaise déborder le jour du match.

Avant ce dimanche, simplement un millier de billets avaient été écoulés en pré-vente. Ils étaient finalement 5430 à garnir les travées de la vénérable enceinte des Plaines-du-Loup au coup d’envoi. Forcément, devant l’afflux de supporters limite inattendus, les guichets ont un peu été saturés, la seule grande tribune ouverte a vite été dépassée et il a fallu ouvrir le bloc 7 pour accueillir tout le monde. En plus de l’habituel bloc 8 pour les fans locaux et avec l’ouverture du 1 spécialement pour accueillir les Oschérins et leur lot de juniors…

Mais là où le LS a finalement réussi son coup presque davantage que sur le pré et sa victoire sans appel contre son voisin du Stade Lausanne-Ouchy, c’est auprès de sa future génération d'éventuels thuriféraires. Le «Kid’s day» a attiré «1800 et des poussières», nous a-t-on dit, enfants de 16 ans et moins, selon l’organisateur. A une petite dizaine de mois de s’installer dans un nouveau stade flambant neuf, et avec une éventuelle mais très attendue promotion au bout de l’exercice en cours, le chiffre est appréciable.

Cette affluence reste inférieure, c'est vrai, à celle enregistrée à la Maladière de Neuchâtel pour un Xamax-Lucerne en Super League (5685) et elle est environ de moitié inférieure au nombre de spectateurs présents pour le «derby du Rhône» entre Sion et Servette (11'800) de samedi soir. Mais elle souligne tout de même que dès que la température est positive à la Pontaise et qu’un rayon de soleil est annoncé, le Vaudois est capable de se mobiliser. C’est déjà, là, une petite victoire en soi.

La petite «fièvre footballistique» du dimanche après-midi qui a saisi la capitale olympique avait, semble-t-il, contaminé également un chauffeur de bus. Dans une des rames de la ligne No 1, quelques minutes avant le début de la rencontre, un des conducteurs des TL a un poil pris feu et commencé à haranguer les suiveurs du LS, lors du trajet entre la Gare et la Pontaise. Encore une chose pour le moins inhabituelles pour les lieux, mais qui a montré qu'il y avait un engouement rare pour le ballon, ce jour-là, à Lausanne.