Un Lausanne-Sport plus cynique que brillant s’impose au Tessin

Il n’y a rien de mieux que les petits cadeaux pour entretenir l’amitié. D’autant plus lorsqu’elle est renaissante après quelques moments de tension parfois exagérée. Vendredi, Stade-Lausanne-Ouchy avait fait le premier geste, avec un certain brio de surcroît, en prenant le meilleur sur Grasshopper. Moins de quarante-huit heures après cette offrande appréciée à sa juste valeur du côté de la Pontaise, le Lausanne-Sport a, à son tour, donné un petit coup de pouce à son voisin dans sa lutte pour le maintien en allant s’imposer à Chiasso. Des Tessinois qui portent une lanterne toujours plus rouge sur laquelle le néo-promu compte désormais quatorze longueurs d’avance. Mais autant le succès du SLO face à des Zurichois en perdition fut convaincant, autant celui du LS s’est révélé laborieux.

Handicapés par une pelouse qui aurait donné de l’urticaire à un jardinier anglais, les Vaudois ont dû lutter et transpirer beaucoup plus que l’énorme écart des valeurs individuelles des deux équipes le suggérait au coup d’envoi. «Ce dimanche, dans ces conditions de jeu, résume Giorgio Contini, notre seul objectif consistait à ramener les trois points. Et comme nous l’avons atteint, je ne peux me montrer que satisfait.»

Le fruit du hasard

Pour retrouver le jeu tourné vers l’offensive et la pluie de buts qui ont souvent accompagné les prestations du leader l’automne dernier, les rendez-vous sont agendés à plus tard. Lorsque les terrains s’y prêteront et quand l’adversaire laissera davantage d’espace aux milieux et aux attaquants lausannois pour s’exprimer que ces généreux Tessinois, appliqués mais aussi limités. Car pour ajouter cette deuxième victoire de l’année, le LS a fait moins que le minimum syndical offensivement.

L’avantage pris au tableau d’affichage à la demi-heure de jeu était en effet plus le fruit du hasard — malencontreuse faute de main sur une frappe de Geissmann pour un penalty transformé par Turkes — que d’une supériorité flagrante. Ensuite, et alors que l’excellent Malinowski s’était vu refuser l’égalisation pour un hors-jeu millimétrique treize minutes plus tôt, les Vaudois profitaient de leur première véritable occasion pour s’assurer la victoire. Grâce à une belle frappe d’une vingtaine de mètres signée Schneuwly (72e).

Changement de système

Si le leader est parvenu à presque doubler son avantage sur son premier poursuivant en ce début d’année, il le doit donc avant tout à la solidité de sa défense. Invaincue depuis la reprise, elle a offert à Chiasso, et dans un contexte difficile, les réponses positives espérées. Notamment grâce à la prestation digne d’éloges de son leader, Elton Monteiro. Après une remise en route délicate il y a une semaine contre Kriens — il était suspendu à Schaffhouse —, le défenseur central a colmaté toutes les rares brèches avec aisance avant d’assurer une relance souvent propre et efficace. «La phase défensive est effectivement bien en place, se réjouit Giorgio Contini. Après une heure de jeu, j’en ai donc profité pour changer de système (ndlr: le LS est passé en 3-5-2), et j’ai là encore eu des réponses positives. Face à des adversaires qui commencent à nous connaître, nous nous devons d’avoir d’autres moyens de les surprendre.» Forts de la confiance et de cette réussite qui les accompagnent cette saison, les Vaudois peuvent se lancer en toute quiétude dans ces différentes tentatives de varier leur jeu. Avec onze points d’avance, on peut presque tout se permettre.