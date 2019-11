Le LS a commis trop d’erreurs pour éviter le piège annoncé

Drôle de hasard ou simple coïncidence? Des onze équipes de SFL engagées en milieu de semaine en Coupe de Suisse, seuls le FC Zurich et Grasshopper sont parvenus à l’emporter ce week-end, en championnat. Et encore, l’équipe de Ludovic Magnin a récolté ses trois points face au FC Thoune, lui aussi engagé mercredi.

La présence du Lausanne-Sport parmi les victimes inattendues de cette semaine anglaise n’est pas la moins étonnante. D’autant plus que le brillant leader de Challenge League n’avait a priori pas une tâche trop compliquée face à un FC Chiasso qui n’avait pas récolté le moindre point lors de ses sept dernières sorties. Malgré ces circonstances «favorables», le LS est donc tombé dans ce piège que Giorgio Contini n’avait pourtant cessé de stigmatiser depuis jeudi soir déjà. Pourquoi?

Mi-temps ratée

Les premiers responsables sont les joueurs eux-mêmes. Amorphe et inoffensif, le LS a d’abord permis aux Tessinois de prendre peu à peu confiance. Jusqu’à se rendre compte que l’impossible exploit devenait à leur portée. Grâce à deux énormes erreurs défensives adverses, les cancres de Challenge League se sont même offert le luxe de mener de deux longueurs à la mi-temps. Un résultat alors tout à fait logique au vu de ce qui s’était passé sur le terrain.

Une première mi-temps totalement ratée pour laquelle Giorgio Contini doit lui aussi plaider coupable. Comment est-il possible que le coach lausannois puisse titulariser les poids légers que sont Dominguez et Oliveira sous cette pluie battante qui a rendu l’exécrable pelouse du stade Riva IV très compliquée à maîtriser? Une erreur qu’il avait déjà commise à deux reprises la saison passée contre Servette puis Aarau. Avec les lourdes conséquences que l’on connaît. «J’ai dit et répété que je veux que tous mes joueurs se sentent concernés cette saison, explique-t-il. Ces deux-là ont bien travaillé ces dernières semaines et méritaient à mes yeux d’avoir leur chance. Maintenant, je constate que si certains sont très utiles, et parfois même décisifs lorsqu’ils entrent en cours de match, ils ne sont peut-être pas encore à même d’assumer un rôle dans le onze de base. Dans cette optique, cette partie a au moins été instructive…»

Deux contre-performances individuelles – parmi d’autres – qui n’expliquent pas, et de loin, l’attitude nonchalante des Lausannois avant la pause. Mais qui ont en revanche suffi à convaincre Contini de changer pour donner à son équipe une assise physique supérieure avec les introductions de Geissmann et Ndoye à la pause déjà. Avec, comme principale conséquence, une métamorphose qui a permis au LS de prendre un ascendant total sur son adversaire. «Notre deuxième période a été excellente, souligne justement le coach de la Pontaise. Si j’ai bien compté, nous nous sommes procuré une douzaine d’occasions nettes (ndlr: contre une seule avant la pause), dont deux frappes sur les montants. Une fois revenus à égalité, nous aurions d’ailleurs même pu l’emporter sans une nouvelle erreur individuelle en défense.»

Alors que le LS cherchait à empocher la totalité de l’enjeu, il a oublié Ben Marzouk qui a pu s’en aller crucifier Castella alors que la pression lausannoise était à son comble. Et personne n’aura aujourd’hui la mauvaise idée de reprocher à ces Lausannois – qui ont joué près d’une demi-heure avec quatre attaquants – leur envie de gagner plutôt que de se contenter du nul. «Personnellement, termine Giorgio Contini, j’estime que cette défaite n’a rien à voir avec celle concédée contre SLO. À Chiasso, l’équipe a répondu présent sur le plan collectif mais elle a été punie par d’inhabituelles erreurs individuelles.» Ce qui peut arriver et doit être pardonné. À condition de ne pas les reproduire.

«Une bonne piqûre de rappel»

Déçu mais pas abattu. Quelques minutes après le coup de sifflet final, Thomas Castella avait certes la mine sombre mais, malgré cette défaite inattendue chez le cancre de la catégorie, le gardien lausannois ne voyait pas non plus tout en noir. «Les conditions de jeu très difficiles sur une pelouse gorgée d’eau ne nous ont pas facilité la tâche face à un adversaire très motivé. Comme on avait pu le vérifier par le passé, le football que l’on affectionne se prête mal à ce genre de terrains. Tout y est différent, à commencer par les appuis. Et puis il faut admettre que, sur le plan défensif surtout, nous n’avons pas non plus été parfaits. Moi le premier, sur le deuxième but.»

Un revers d’autant plus regrettable qu’il gâche une semaine qui aurait pu être parfaite pour le LS. «C’est vrai mais ce sont des choses qui arrivent, conclut le Fribourgeois. Notre réaction après la pause montre que l’équipe a du caractère. Disons qu’il s’agit d’une bonne piqûre de rappel qui nous prouve, si besoin était, que la promotion passera aussi par des victoires dans ce genre de rencontres que nous devrons tout faire pour gagner à l’avenir.» A.B.