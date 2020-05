Le LS devra-t-il inaugurer son stade à vide?

En temps normal, celui d’avant le Covid-19, Lausanne-Sport aurait dû toucher les clés de son nouveau stade la semaine prochaine, précisément le 15 mai. Quelques jours plus tard, à l’occasion de son dernier match de championnat contre le FC Wil, le club vaudois aurait dû effectuer ses adieux à la Pontaise.

Un chantier à l'arrêt

Un immense bastringue y était prévu, en marge de la remise programmée du trophée de champion de Challenge League, avant de déménager à la Tuilière. Initialement, il avait aussi été prévu que Lausanne puisse disputer son premier match de Super League dans ses nouveaux murs contre le champion de Suisse 2020.

Mais rien de tout cela ne sera bien sûr possible. Personne n’est d’ailleurs en mesure de dire quand le club pourra emménager dans sa nouvelle enceinte… Hormis l’intervention de quelques spécialistes, le chantier est officiellement à l’arrêt depuis deux mois et ne reprendra que le 18 mai pour une livraison finale qui reste à déterminer.

Toujours pas de pelouse

La pelouse n’a du reste pas encore été installée. Devisé à quelque 90 millions de francs, le nouveau stade, dont la première pierre avait été posée en décembre 2017, comprend 12577 places.

«On ne sait pas encore quand l’on pourra entrer à la Tuilière, convient Vincent Steinmann. Là n’est pas vraiment la priorité du directeur commercial et marketing du LS, davantage préoccupé par le fait d’avoir dû bloquer la campagne d’abonnements. «On aurait dû démarrer en avril déjà, avec un point de vente au centre de Lausanne. Mais tout a été bloqué, et l’on doit naviguer désormais à vue…»

Avant Noël déjà, la vente d’un secteur particulier au centre de la tribune Est - celle des fans - avait été couronnée de succès. «Plus de 500 personnes avaient souscrit un abonnement dans ce secteur, soit six fois plus qu’aujourd’hui à la Pontaise.»

«Jouer longtemps sans public, le pire scénario»

Mais les clubs pourront-ils à nouveau accueillir des spectateurs? Un football privé de ses supporters – et de ses revenus aux caisses – le huis clos devenant la norme, c’est la crainte de Vincent Steinmann et de tous ses collègues, partout en Suisse. «Devoir jouer durant longtemps sans public, c’est bien évidemment notre pire scénario. Mais vu que cette possibilité existe, on est bien obligé d’y travailler et de composer avec dans notre modèle économique.»

Quoi qu’il en soit, en cas de reprise des matches à partir des 20 et 21 juin, Lausanne terminera son championnat à la Pontaise. Avant une possible entrée à la Tuilière en septembre. Et une très probable inauguration à huis clos. Ou en comité restreint…

N.JR