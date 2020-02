Au LS, Elton Monteiro a cessé d’être une énigme

Jouera, jouera pas? Titulaire indiscutable au sein de la défense du Lausanne-Sport avant la trêve hivernale, Elton Monteiro n’est pas certain de figurer dans le onze de départ contre Kriens. Injustement exclu au Letzigrund face à GC le 13 décembre, le défenseur central a certes purgé sa suspension il y a huit jours à Schaffhouse mais la solide prestation de son arrière-garde pourrait inciter Giorgio Contini à aligner le même duo dans l’axe, dimanche.

Cette incertitude aurait perturbé Elton Monteiro il y a pas si longtemps encore. Il l’accepte mieux aujourd’hui. «Depuis dix-huit mois, j’ai appris à vivre avec cela, avoue-t-il avec le sourire. Je me suis désormais habitué à devoir lutter pour avoir ma place sur le terrain le week-end. Ce n’est pas la situation idéale mais je m’adapte.»

«Le problème c’était moi»

Indéboulonnable, ou presque, lorsque Fabio Celestini était à la barre du LS, le Valaisan aux passeports suisse et portugais a connu une année 2018 cauchemardesque, dont il a mis plus d’un an à se remettre. «J’ai très mal vécu cette relégation en Challenge League, soupire-t-il. Je m’étais mis en tête de quitter la Pontaise en été. Mais, malheureusement pour moi, aucune offre ne m’est parvenue. Et la suite a été très pénible. Dans ma tête, je n’y étais plus du tout.» À tel point que Giorgio Contini demande à Pablo Iglesias de ne plus avoir à travailler avec le joueur en janvier 2019. D’où le départ subit, en prêt, de Monteiro à Miedz Legnica, en Pologne. «Une décision que j’ai comprise et acceptée, continue celui qui compte une sélection avec les M21 portugais. Car le problème ce n’était pas le coach, mais moi. En dehors du terrain surtout, je n’étais plus moi-même. Et lorsque l’on est mal dans sa vie de tous les jours, on ne peut pas être un joueur performant.»

La parenthèse polonaise ne se déroule, là encore, pas du tout comme Monteiro l’espérait. «J’y ai passé quatre mois très compliqués à tous les niveaux. Sur le plan sportif, je n’ai joué que quatre matches en fin de championnat. Avant, je sentais que le coach ne croyait pas en moi, que, pour lui, je n’étais que de passage. Et lorsqu’il m’a enfin donné ma chance, j’ai fait de bons matches mais le championnat se terminait.»

«Je suis désormais très attaché au LS» Elton Monteiro, défenseur

La vie quotidienne en Pologne s’est avérée plus difficile encore pour Elton Monteiro. «Je pense que j’étais la seule personne de couleur dans cette ville de 30 ou 40'000 habitants, explique-t-il. Par curiosité je pense, les gens me regardaient toujours très bizarrement. Même si je n’ai jamais été victime de racisme, cette situation était gênante au point que j’hésitais deux fois avant de descendre ma poubelle. Au club, personne ne m’a non plus aidé à m’intégrer. J’ai donc passé quatre mois seul avec moi-même.» Ce qui lui a au moins laissé beaucoup de temps pour réfléchir. «C’est bien l’un des rares points positifs de cette expérience, rigole le défenseur de bientôt 26 ans. J’ai ainsi pu prendre pleinement conscience de la chance qui était la mienne et des efforts qu’il me fallait faire pour continuer de la mériter.»

De bonnes résolutions qui se sont concrétisées depuis juillet et son retour au LS. «Notre porte ne lui a jamais été définitivement fermée et cette étape polonaise lui a fait beaucoup de bien, confirme Giorgio Contini. Dès la reprise des entraînements, en été, j’ai constaté avec plaisir qu’Elton avait enfin décidé de sortir de sa zone de confort. Heureusement d’ailleurs, car je reste persuadé qu’il a toutes les qualités pour devenir le très bon défenseur de Super League que beaucoup voient en lui. Mais pour franchir un nouveau palier, il doit maintenant prendre davantage de responsabilités sur le terrain.»

Cette nouvelle étape rapprocherait un peu Elton Monteiro des légitimes espoirs qu’il nourrissait lorsque, très jeune, il prenait la direction d’Arsenal, il y a dix ans. «Tout s’était très passé à Londres mais, sur les mauvais conseils de mon agent de l’époque, j’ai ensuite fait le mauvais choix de rejoindre Bruges, en Belgique. Avec comme principale conséquence de changer de club tous les six mois sans jamais réussir à jouer avec régularité. Jusqu’au moment où je suis arrivé au LS en janvier 2015. Un club auquel je suis désormais très attaché et avec lequel j’espère vraiment rejoindre la Super League en mai prochain.»