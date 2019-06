Mory Diaw signe pour six mois au LS

Le FC Lausanne-Sport annonce avoir engagé pour six mois avec option le gardien français Mory Diaw (26 ans). Formé au PSG, ce longiligne portier (197cm) est appelé à pallier l'indisponibilité de Danny Da Silva en début de saison.

«La semaine dernière, nous avons pu le tester durant trois jours avec Florent Delay (tests athlétiques, cognitifs et techniques) avant qu’il ne rejoigne l’équipe, explique Thierry Barnerat, responsable de la méthodologie d’entraînement des gardiens. Nous avons tout de suite apprécié sa personnalité et son potentiel. C’est un gardien qui cherche en permanence la progression. Son parcours atypique (France, Portugal, Bulgarie et Suisse) l’a forgé.» (nxp)