Noah Loosli, le pilier de l’infranchissable défense lausannoise

Avec une impressionnante moyenne de trois buts marqués par match, l’efficacité du compartiment offensif est sans doute la principale raison de l’excellente première partie de saison du Lausanne-Sport. Mais pas la seule. Loin de là même. Avec seulement quinze buts concédés en seize sorties, la défense lausannoise est aussi la plus hermétique de Challenge League. Et ne dit-on pas que les équipes qui remportent un championnat sont celles qui se reposent sur la meilleure défense?

Le chemin est bien sûr encore très long avant que le LS n’atteigne son objectif avoué, mais cette solidité défensive est tout de même une base de travail très précieuse. Un atout qui devient même une assurance tous risques lorsque le leader évolue à la Pontaise où, lors des huit rencontres disputées – dix même si l’on tient compte des deux rencontres de Coupe face à Lugano et Xamax ?, l’équipe de Giorgio Contini n’a encaissé que deux misérables buts. Dont le dernier remonte même au 25septembre contre GC. Cela fait donc désormais plus de deux mois, et 480minutes de jeu, que Thomas Castella n’est plus allé chercher de ballon au fond de ses filets à la Pontaise.

Loosli le stakhanoviste

Une efficacité que symbolise à la perfection Noah Loosli. À 22ans, le Zurichois ? qui avait débarqué de Schaffhouse en février 2018 ? est d’ailleurs déjà le plus ancien des titulaires de l’arrière-garde lausannoise. Et le plus fiable aussi. À tel point qu’il n’a pas encore manqué une seule minute de jeu, tant en championnat que lors des deux principaux matches de Coupe. Son seul jour de «repos» lui a été accordé en août, contre Ilaria, en Coupe. «Il veut tout le temps jouer, sourit Giorgio Contini. Durant la semaine, Noah est aussi celui qui bosse le plus. Après l’entraînement, je dois d’ailleurs presque aller le chercher pour qu’il rentre au vestiaire! Mais tous ses efforts sont récompensés, cette saison. Depuis quelques mois, il a beaucoup progressé, notamment sur le plan de la personnalité qu’il montre sur le terrain. On voit qu’il est en confiance.»

Tout n’a pourtant pas été simple pour Noah Loosli. Après six mois de galère où il était parfois déplacé à un poste de latéral qui ne lui convient pas trop, l’ancien junior de GC s’était, après la relégation, peu à peu imposé comme un indiscutable titulaire dans l’axe de la défense. Une belle montée en puissance brusquement interrompue en septembre 2018 par une délicate blessure aux adducteurs qui l’a tenu éloigné des terrains pendant cinq longs mois. «Après une si longue absence, raconte le défenseur, il est souvent compliqué de retrouver son meilleur niveau. Les premiers temps, je sentais bien que je manquais à la fois de rythme et de constance. Des petits soucis en partie dus au fait que je n’avais plus la même confiance en mon corps. Mais avec l’enchaînement des matches, les bonnes sensations sont ensuite peu à peu revenues.»

«J’ai la nette impression que nos adversaires jouent de façon plus prudente lorsqu’ils évoluent à la Pontaise»

Une lente mais régulière progression qui fait aujourd’hui de lui l’incontournable pilier de la défense lausannoise. «Mais si l’on encaisse peu de buts, le mérite revient aussi en bonne partie au gros travail défensif accompli par le reste de l’équipe, souligne Noah Loosli. Bien défendre est avant tout le fruit d’une tâche collective.» Qu’il faudra renouveler dimanche pour poursuivre cette série positive devant Vaduz. «Notre parcours presque parfait à la Pontaise est tout simplement extraordinaire, admet le Zurichois. Nous avons une immense envie de bien le conclure afin, aussi, d’aborder dans les meilleures conditions le prochain match au sommet face à Grasshopper.»

Un dernier rendez-vous devant son public que le LS abordera avec un petit avantage psychologique, selon Noah Loosli. «J’ai la nette impression que nos adversaires jouent de façon plus prudente lorsqu’ils évoluent à la Pontaise. Notre série de victoires et les quelques scores-fleuves qui les ont ponctuées doivent les impressionner un petit peu quand même.»