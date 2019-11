La question peut prêter à sourire, mais on l’a quand même posée à Giorgio Contini: ce déplacement à Chiasso, sur le terrain de l’indétrônable lanterne rouge de Challenge League, n’est-il pas, pour lui, le rendez-vous le plus compliqué de l’année à préparer? Une idée a priori d’autant plus saugrenue que ce convaincant et solide leader qu’est le LS vient de passer onze buts à SLO et à Xamax en 180 minutes. «Je suis de cet avis, acquiesce Giorgio Contini. J’ai d’ailleurs bien souligné le danger que représente cette partie dès jeudi soir. Car après nos deux dernières très bonnes performances, le risque existe que d’aucuns imaginent que ce match ne sera qu’une formalité. Une erreur à éviter à tout prix.»

Un danger que le coach lausannois avait d’ailleurs anticipé. «En Coupe, explique-t-il, je n’ai pas aligné Nganga, notre leader défensif, pour l’avoir en pleine forme et reposé au Tessin. De même j’ai choisi de sortir Turkes, légèrement touché, à la mi-temps. Non, depuis le début de la saison, il est évident que notre objectif principal reste la promotion. Et j’ai heureusement l’impression que tout le monde en est conscient. Vendredi, je n’ai pas vu la moindre euphorie dans le vestiaire.»