Pendant que le LS sue, Iglesias cherche à dégraisser

Le test entre le LS et Thoune aura l’importance que chacun veut bien lui accorder. Pour Giorgio Contini, ce premier des quatre matches de préparation prévus avant les trois coups du championnat – le 20 juillet à Schaffhouse – ne ressemblera guère plus qu’à une simple revue d’effectif. Partielle de surcroît puisque les internationaux M21 (Puertas, Ndoye, Zeqiri) et M19 (Falk) n’ont pas encore repris le chemin de la Pontaise. Sans oublier les quelques joueurs blessés (Koura, Pos, Da Silva) qui ne se déplaceront pas, ce samedi (17 h), à Saanen.

Les absences simultanées de deux des trois gardiens lausannois pourraient permettre à Mory Diaw (26 ans) de montrer qu’il mérite cette nouvelle chance que le LS semble prêt à lui offrir. À l’essai cette semaine, l’ancien junior du PSG, alors promis à un bel avenir, connaît un début de carrière pro chaotique. Passé par le Portugal (Mafra/2e division) puis par la Bulgarie (Lokomotiv Plovdiv), l’athlétique (197 cm) gardien français aura donc peut-être l’occasion de rebondir après une pige de six mois avec United Zurich, en 1re ligue.

Cette mise en jambes, avant une semaine de travail physique intense, devrait aussi permettre à Margiotta, Monteiro et Cabral – les trois principaux joueurs qui n’avaient pas trouvé grâce aux yeux de leur coach la saison dernière – de prouver à Contini que leur état d’esprit a changé. Si les deux derniers cités ont une chance de réussir à convaincre le coach zurichois, le sort de Margiotta semble, lui, scellé.

Enzo Zidane (24 ans), l’autre gros salaire dont le LS souhaite se libérer, ne rejouera plus pour le club vaudois. Si les choses se passent comme Pablo Iglesias l’espère, le contrat du Français sera prochainement résilié. Avec, en principe, un certain montant à l’actif du LS qui permettra au club d’adoucir un peu la perte finale. Il serait en effet très étonnant qu’Alain Migliaccio, l’agent de Zidane, accepte de débourser, comme il l’avait pourtant promis au moment de la signature, l’intégralité des quelque 800 000 fr. versés à Alaves par le LS en janvier 2018. Quant à la suite de la carrière du fils de Zizou, elle s’annonce compliquée après une dernière saison décevante au Rayo Majadahonda, relégué en 3e division espagnole le mois dernier. Une modeste équipe au sein de laquelle il a passé davantage de temps sur le banc que sur le terrain. (nxp)