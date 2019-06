SLO jouera-t-il quatre fois à la Pontaise?

L’affaire est encore loin d’être conclue, mais les prémices sont positives. Les quatre derbys lausannois au programme de cette saison de Challenge League pourraient bien tous se jouer au stade de la Pontaise, à Lausanne.

Un choix qui devrait être naturel lorsque deux clubs de la même ville s’affrontent et qu’une seule des deux enceintes répond aux exigences de la Swiss Football League (SFL). Mais ce qui semble normal dans la vie courante ne l’est pas toujours en football. Ainsi, le Stade-Lausanne-Ouchy, nouveau venu en Challenge League, devra disputer à Nyon ses matches dits à domicile. Enfin presque tous peut-être.

Comme il nous a paru incongru de voir un derby lausannois se jouer à Nyon, nous avons demandé aux parties concernées s’il était envisageable que le vétuste stade de la Pontaise accueille les quatre derbys au programme. Et si, du côté du Lausanne-Sport, cette hypothèse a logiquement été tout de suite adoubée avec enthousiasme, l’intérêt montré par le SLO a été un peu plus surprenant. «Personnellement, je pense que c’est une très bonne idée, sourit Andrea Binotto, l’entraîneur du SLO. Même si disputer ces quatre derbys à domicile constituerait un petit avantage pour le LS, je pense qu’il serait un peu dommage de voir un duel entre clubs lausannois à Colovray.» Un avis que partage Vartan Sirmakes, le propriétaire et bienfaiteur du SLO. «Pourquoi pas, en effet, jouer quatre fois à la Pontaise… Actuellement, pour être sincère, nous avons d’autres préoccupations dans nos têtes au moment d’aborder un championnat qui s’annonce difficile. Mais la perspective d’organiser à quatre reprises une vraie fête du football lausannois me semble intéressante. Nous allons donc très probablement entreprendre des démarches dans ce sens.»

La première sera d’en informer la Ville. Qui, par l’intermédiaire de Patrice Iseli, responsable du Service des sports, ne cache pas son intérêt. «On n’y avait pas pensé mais c’est effectivement une bonne idée à creuser. Et je ne vois pas pourquoi ça ne marchera pas si les choses sont faites à temps et dans le bon ordre.»

Dans ce sens, le calendrier donne un coup de main supplémentaire aux amateurs de foot lausannois puisque la première des deux rencontres concernées se déroulera le 23 août. Un délai de deux mois amplement suffisant pour permettre aux dirigeants du SLO de faire toutes les démarches nécessaires afin d’organiser les deux derbys prévus à Nyon à la Pontaise. En demandant notamment aussi l’indispensable autorisation de la Swiss Football League.

Du côté du terrain, le SLO s’est attaché les services du Genevois Karim Gazzetta (24 ans). Ce demi évoluait à Winterthour la saison dernière. (nxp)