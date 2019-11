Stjepan Kukuruzovic auteur d’un chef-d’œuvre révélateur

Qu’attend-on du milieu défensif d’une équipe en train de signer un petit exploit et de gagner 3-0 à la 45e minute? Garder le ballon, ne prendre aucun risque ou jouer long pour éviter de donner à l’adversaire une chance de réduire l’écart sont autant de réponses qui paraissent valables. Pas pour Stjepan Kukuruzovic. Dans l’euphorie du troisième but inscrit quelques secondes plus tôt jeudi soir en Coupe de Suisse face à Neuchâtel Xamax, «Kuki» a choisi de prendre sa chance à 60 mètres. Les plus grandes découvertes se font souvent par accident? Ce goal-là n’en était assurément pas un. Non, il représente le fruit de ce Lausanne-Sport qui se nourrit d’euphorie, le symbole d’un renouveau fait de petits détails.

Le principal intéressé l’avouait d’ailleurs lui-même: la pendule l’a incité à tenter ce geste insensé. «Il restait quelques secondes avant la pause, le gardien était avancé, alors j’ai essayé. J’ai surtout eu beaucoup de chance.» La part de réussite derrière ce chef-d’œuvre est à prendre en compte. Mais elle n’explique pas à elle seule comment, du mal-aimé de la saison dernière, Stjepan Kukuruzovic s’est transformé non seulement en héros d’un soir, mais surtout en rampe de lancement d’un inarrêtable LS depuis la reprise.

Un air de revanche

Dans les instants succédant à la correction administrée à Xamax (6-0), Pablo Iglesias ne masquait pas sa joie. L’effet de l’accession en quarts de finale et de cette soirée grisante? Pas seulement. «Je suis surtout heureux pour notre entraîneur, Giorgio Contini, et pour Stjepan. Parce que la saison dernière, ils ont ramassé, personne ne les a épargnés», soulignait le directeur sportif. Aussi parce qu’il y a quelques mois, lorsque Stjepan Kukuruzovic, habitué à l’exercice, prenait sa chance du milieu de terrain, le ballon ne finissait pas au fond des filets.

Mais l’ancien Saint-Gallois a réglé son pied gauche magique en même temps qu’il a reculé dans l’alignement lausannois, prenant racines juste devant la défense. Son coach l’admettait d’ailleurs en fin d’exercice passé: avec deux adversaires à ses basques, Kukuruzovic ne s’exprime pas aussi bien que lorsqu’il a le terrain face à lui et la liberté que lui offre son poste de numéro 6. C’est de là, aussi, qu’il a pu se réconcilier avec le jeu long, l’un des domaines dans lequel il est le plus capable d’exceller. Timing, précision, justesse: ses décalages font mouche. Tout comme ses balles arrêtées, devenues une arme fatale au sein d’un LS qui n’en manque pas. Un tranchant qui a permis au Thounois de naissance d’avoir, déjà, amélioré son nombre de passes décisives du dernier exercice (dix en championnat jusqu’à présent, onze avec la Coupe).

Pourtant, entre ce Lausanne-là et sa version de l’an passé, les changements ne sont pas légion. «Les jeunes ont une année de plus, et il ne faut bien sûr pas négliger l’apport d’Aldin Turkes et de Christian Schneuwly. Mais c’est vrai, il n’y a pas tant de différences», estimait Pablo Iglesias. Le vrai déclic s’est produit dans la tête des acteurs concernés. Une question de confiance, en somme. Celle qui transforme les gestes fous en coups de génie, les équipes qui se cherchent en rouleau compresseur.