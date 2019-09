Un brillant LS réussit à se faire mal tout seul

Comment le Lausanne-Sport a-t-il pu égarer deux points, dimanche, à Wil? Une question que Giorgio Contini et ses joueurs ont dû se poser une bonne dizaine de fois sur le long chemin du retour. Comme, d’ailleurs, tous ces spectateurs présents à l’IGP Arena, qui ont longtemps assisté à une authentique démonstration vaudoise face à son dauphin.

En première mi-temps surtout, le leader n’a pas laissé l’ombre d’une chance à l’une des révélations de ce début de saison. Inspirés, joueurs et conquérants comme jamais, Kukuruzovic et Cie ont réduit le FC Wil au rôle de simple faire-valoir. Malheureusement pour eux, leur supériorité sans partage n’a débouché que sur deux réussites. Beaucoup trop peu au vu de l’énorme écart entre les deux équipes, comme l’admettait Zivko Kostadinovic. «Si le LS avait inscrit trois ou quatre buts supplémentaires avant la pause, il n’y aurait rien eu à dire, sourit le gardien vaudois de Wil. Je ne sais pas pourquoi, mais nous n’étions tout simplement pas là. À la mi-temps, notre coach a procédé à quelques ajustements et nous avons ensuite eu la chance de marquer sur notre première vraie occasion. Une réussite qui nous a redonné un peu de confiance et d’enthousiasme.» Mais elle n’a pas changé la physionomie d’une rencontre que les visiteurs ont continué de maîtriser sans trop de soucis.

«Ce nul est terriblement frustrant, analysait pour sa part Giorgio Contini. Jamais, au cours des 90 minutes de jeu, nous n’avons eu l’impression que ce match nous échappait. Même après avoir subi l’égalisation, sur le deuxième tir saint-gallois de la journée, le LS a toujours été la meilleure équipe sur le terrain. Aujourd’hui (dimanche), nous égarons deux points à cause de deux grossières, et inhabituelles, erreurs individuelles. Et aussi parce que nous avons fait preuve d’une trop grande suffisance dans les vingt derniers mètres. C’est vraiment dommage.»

GC à trois points

Cet aspect comptable est finalement la seule fausse note d’une partition que le LS a magnifiquement interprétée sur la pelouse de l’un de ses principaux concurrents dans la lutte pour la promotion. «Tous ces joueurs qui composent notre secteur offensif sont très jeunes, soulignait justement le coach de la Pontaise. Manquer parfois de justesse ou jouer de façon trop compliquée à l’approche des buts adverses fait partie de l’apprentissage pour un attaquant. Ce qui s’est passé à Wil est une bonne leçon pour eux. Personnellement, je préfère retenir la qualité globale de notre performance. Notre état d’esprit et notre constante volonté de presser haut sont désormais de très intéressantes garanties pour l’avenir.»

Ce nul permet tout de même au LS de terminer en tête ce premier tour. Les trois longueurs d’avance qu’il possède sur Wil et, surtout, Grasshopper ne lui autorisent pas le moindre relâchement. Et, finalement, on n’est pas loin de se dire que c’est peut-être beaucoup mieux comme ça.