Une promotion du LS passera par l’éclosion définitive de Dominguez

La première victoire du Lausanne-Sport, cette saison, porte la griffe de Maxime Dominguez. Alors que les Vaudois éprouvaient mille difficultés à imposer leur supériorité face au pourtant modeste FC Chiasso, l’exemple à suivre est venu des pieds de son milieu de terrain le plus créatif et imprévisible. Sous la forme de cette frappe instantanée de 18 mètres (39e) sur une excellente remise directe de Cameron Puertas, qui a frôlé le poteau droit des buts de Guarnone et provoqué un premier vrai frisson au sein d’une défense tessinoise bien tranquille jusque-là.

Mis sur la bonne voie par Dominguez, le LS a alors enfin affiché cette attitude plus conquérante et agressive que l’on espérait voir dès le coup d’envoi. «Même si nous étions prévenus, expliquait le Genevois, dans un premier temps nous avons été un peu surpris par la volonté de jouer et l’audace de Chiasso. Le fait qu’ils prennent l’initiative nous a mis en difficulté et nous a même un peu fait douter. Personnellement, j’ai d’ailleurs mis pas mal de temps avant de trouver ma place entre les lignes. Cette occasion manquée nous a au moins permis de nous rendre compte qu’en jouant plus vite et de façon plus directe, il était possible de trouver des failles.» D’où un changement d’attitude qui a d’abord causé une autre sueur froide au gardien tessinois (Kukuruzovic/45e), avant de permettre au LS de se mettre à l’abri d’une nouvelle déconvenue, juste après la pause. Grâce, encore, à deux intuitions de Maxime Dominguez qui a offert l’ouverture du score à Geissmann puis transmis – de façon peu orthodoxe – le ballon à Zeqiri pour le but dit de la sécurité.

Une influence décisive sur le cours du match qui n’a pourtant pas incité Giorgio Contini à laisser plus longtemps son meilleur élément sur le terrain. «J’ai moi aussi été un peu surpris de devoir sortir alors que je me sentais très bien, admettait Dominguez. Mais, bon, avec deux longueurs d’avance, le coach a probablement voulu faire entrer des attaquants rapides pour profiter, en contre, des espaces qu’allait inévitablement nous laisser Chiasso.» Une option qui, avec un peu plus concentration et de détermination des nouveaux venus, aurait pu permettre au LS de corser bien davantage l’addition. «Leur suffisance au moment d’effectuer le dernier geste a le don de m’irriter, pestait Giorgio Contini. Pour un attaquant, il n’y a rien de mieux pour la confiance que de marquer des buts. Et c’est vraiment regrettable qu’ils n’aient pas su profiter de ces circonstances favorables pour ouvrir leur compteur.»

Progression freinée

Une confiance en soi qui sera capitale pour l’éclosion définitive de Maxime Dominguez. Arrivé à la Pontaise en provenance du FC Zurich, il y a déjà trois ans, avec l’étiquette de grand espoir en mal de temps de jeu, le gaucher de 23 ans se doit d’enfin franchir un palier cette saison. «J’en suis le premier conscient et c’est clairement mon objectif. Mais, pour cela, il faut que je sois épargné par ces blessures qui ont grandement perturbé mes deux premières saisons ici. L’an dernier, j’ai enfin pu disputer une saison presque complète et j’ai senti que ma progression reprenait gentiment. Avec l’enchaînement des matches, je trouverai aussi plus vite cette régularité dans mes performances qui me fait encore un peu défaut. Et puis, conclut-il, je sais que dans la position que j’occupe, je me dois de marquer plus de buts (ndlr: 7 la saison passée) et d’adresser davantage de passes décisives (4).» Un objectif personnel, largement à sa portée, qui, s’il est atteint, contribuera beaucoup à cette volonté des Lausannois de faire oublier à leurs supporters un dernier exercice raté.