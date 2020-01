Une victoire et une défaite pour le Lausanne-Sport

La troisième journée du camp d’entraînement organisé dans la région de Cadix a été la plus chargée pour le Lausanne-Sport. Mardi, sur le coup de midi, l’équipe de Giorgio Contini a affronté les Roumains de Gaz Metan. Une formation de 1re division que les Lausannois ont battu 3-1, grâce à un doublé d’Anthony Koura et un penalty transformé par Christian Schneuwly. Quatre heures plus tard, le leader de Challenge League s’est mesuré, avec onze titulaires différents, aux Allemands de Karlsruhe. Pour s’incliner sur le plus petit des scores face au pensionnaire de 2e Bundesliga.

Spectateur attentif, Pablo Iglesias a apprécié ces deux premières sorties lausannoises de l’année. «Ces deux matches nous ont permis d’optimiser ces deux premières semaines de travail. Et de donner beaucoup de temps de jeu à chaque joueur présent en Espagne.» À ce stade de la préparation, le résultat revêt une importance relative. C’est donc la qualité du contenu qui a séduit le directeur sportif de la Pontaise. «Face à deux adversaires aux caractéristiques très différentes, nous n’avons souffert que durant nos vingt premières minutes contre Karlsruhe, une équipe très physique et bien organisée. Notre entraîneur en a aussi profité pour chercher de nouveaux automatismes entre les joueurs.»

Blessure

Seule petite ombre au tableau, la blessure de Cameron Puertas qui a dû quitter le terrain après une dizaine de minutes seulement. «Il doit encore passer quelques examens mais cela ne semble heureusement pas trop grave», se réjouit Pablo Iglesias.

Le LS disputera vendredi un dernier match contre Darmstadt (2e Bundesliga) avant de rentrer en Suisse le lendemain.