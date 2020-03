Le LUC n’a plus peur de personne

C’était bien un couperet qui est tombé mercredi dernier à Sous-Moulin, théâtre d’une défaite fatale pour Chênois. Pour le LUC, le funeste parquet sur lequel il n’avait encore jamais gagné cette saison s’est transformé en planche de salut. Trois jours plus tard, galvanisé par sa prouesse, le double détenteur du titre n’a fait qu’une bouchée de son rival lémanique, affaibli mentalement, étrillé 3-0 et éliminé sans gloire. C’est lui qui défiera Amriswil en demi-finales des play-off, et nul doute qu’il saura lui faire des misères.

L’épilogue est forcément contrasté, à la fois suave et cruel. D’un côté, c’est la liesse; de l’autre, l’abattement. Le LUC exulte et Chênois se désole. Adrien Prével exalte le public de Dorigny auquel des supporters du LHC et du LS, au chômage technique, se sont joints. Le capitaine courage a un pouce cassé et le corps brisé de fatigue. Une fois encore, il a laissé ses tripes sur le terrain. «On ne peut pas tout réussir, mais il faut savoir tout donner», affirme le swinger français, incarnation de cette équipe de guerriers, rameutés comme un seul homme par Max Giaccardi, un coach à excès et à succès. «Cela fait dix jours qu’il dort dans son bureau pour préparer ses stratégies», confie Prével, admiratif.

Un peu plus loin, un autre vieux grognard est à terre. Capitaine de Chênois, Ruca a capitulé. Le menuisier portugais a sans doute livré la dernière bataille au sommet de sa carrière et cette fin pénible l’attriste. Toutefois, l’amertume ne l’empêche pas de reconnaître la supériorité de l’équipe lausannoise. «Elle possède de fortes individualités qui n’ont pas peur d’aller au combat», dit-il. Il pense à Prével, à l’Allemand Höhne. Des piliers sur lesquels le LUC peut s’appuyer depuis trois ans pour mener à bien ses conquêtes. «Nous, on a un effectif trop juste, moins expérimenté, avec moins de caractère.»

Reste que Chênois pourra longtemps ruminer sa frustration. L’impitoyable verdict de l’acteIV distingue faussement deux adversaires bien plus proches qu’il n’y paraît. «C’est chez nous, en gaspillant notamment six balles de set dans la première manche, qu’on a tout perdu», regrette Ruca.

Cassure irréversible

De l’autre côté, le passeur Peer Harksen confesse son incrédulité et sa joie. «Il y a un mois, jamais je n’aurais pensé qu’on puisse autant élever notre niveau de jeu et renforcer notre stabilité collective. C’est incroyable!» s’exclame-t-il. Sans le vouloir, Chênois a peut-être bien rendu le LUC meilleur. «Oui, mais c’est nous qui l’avons mis sous pression et qui l’avons poussé à la faute», nuance Max Giaccardi.

Samedi, c’est Harksen qui a servi de détonateur en infligeant aux réceptionneurs genevois six services insidieux au cœur du set initial. Passé de 11-11 à 17-11, le score a provoqué une cassure irréversible. Le LUC s’est envolé, Charly Carreño a raté son coaching et Chênois s’est sabordé. «J’étais en feu et on m’a flingué», se lamente Quentin Zeller, un top scorer anéanti, poussé sur la touche durant tout le dernier set. «Une première cette saison», s’étrangle-t-il de rage. D’autres joueurs, minés, préfèrent garder le silence. Tandis que le LUC peut préparer son duel contre Amriswil avec ferveur, Chênois doit faire son examen de conscience. Un gros chantier l’attend.