Noah Lyles, la star du sprint qui s’ennuie sur la piste

À 15 ans, Noah Lyles a annoncé à sa mère qu’il serait champion olympique et qu’il battrait le record du monde d’Usain Bolt sur 200 mètres. Une déclaration qui n’avait rien d’un caprice d’adolescent ou de paroles en l’air. C’était une promesse, une conviction aussi intime que profonde qui n’a jamais été aussi vive qu’aujourd’hui.

Cette discussion a surtout été le départ d’une aventure familiale qui ne doit rien au hasard. «Tout ce qui m’arrive a été méticuleusement planifié depuis 2012, nous expliquait Noah Lyles (22 ans) dans le lobby d’un hôtel lausannois début juillet. Pour l’instant, les choses se passent comme prévu.» Quelques heures plus tard, le Floridien était devenu le quatrième meilleur performeur de l’histoire en s’imposant à la Pontaise (19’’50). Lyles avait alors battu le record d’un certain Usain Bolt à Athletissima. Un modèle auquel le jeune Américain est fatigué d’être comparé. Il veut se faire un nom sur la piste, et en dehors.

Enfance difficile en Floride

Keisha et Kevin Lyles, anciens athlètes de haut niveau, ont divorcé alors que le petit Noah n’avait que 13 ans. Un tremblement de terre en plus dans la vie d’un garçon qui souffrait déjà de dépression. «L’école était devenue une souffrance et je suivais une thérapie. J’étais harcelé à cause de mes problèmes de santé. J’avais de graves crises d’asthme et des troubles de l’attention.»

Des difficultés qui se sont répercutées sur sa famille. Les trois enfants Lyles (le cadet Josephus est un espoir du 400 mètres) ont grandi avec leur mère. «Les fins de mois étaient difficiles, a confié Keisha Lyles dans une vidéo postée par son fils sur internet. Je recevais des coupons de l’aide alimentaire pour nourrir la famille.» La Floridienne s’est pourtant pliée en quatre pour permettre à ses fils de vivre leurs rêves olympiques.

Ascension fulgurante

Noah Lyles est le premier athlète américain devenu pro sans passer par la case universitaire. Le sprinter a volé de ses propres ailes à 19 ans, en signant un juteux contrat avec Adidas. Au même âge, l’athlète a manqué de neuf centièmes seulement la qualification pour les JO de Rio au sein d’une équipe US où les places sont chères. Depuis, il règne en maître sur le 200 mètres. Il sera le grand favori de la finale à Doha ce mardi soir (21h40 heure suisse). Un sacre mondial à 22 ans qui ne serait pour lui qu’une étape de plus vers les sommets.

Artiste aux talents cachés

En janvier dernier, un top model amateur a fait ses débuts lors de la Fashion Week de Paris. Sur le podium, Noah Lyles était comme un poisson dans l’eau. Le sprinter est un passionné de mode, puisqu’il dessine aussi des habits et des chaussures. «Ces passions sont d’une importance capitale pour moi, précise-t-il. Je suis ce type de personnes qui se plongent corps et âme dans ce qu’ils font. Cela peut devenir une obsession et m’entraîner dans une spirale négative. Courir tous les jours, ça devient très vite ennuyant. À terme, cette routine peut menacer ta santé mentale. J’ai besoin de m’en échapper.»

Une créativité qu’il traduit aussi en musique puisque l’athlète rappe sous le pseudonyme de «Nojo18». Si ses audiences sont encore confidentielles, l’Américain n’est pas dénué de talent derrière un micro. «Je prévois de sortir un album avant les JO de Tokyo», précise-t-il avec fierté. «Par mon parcours, je veux aussi inspirer des jeunes, leur montrer qu’il y a d’autres choses dans la vie que l’athlétisme, qu’ils n’existent pas uniquement en tant que sportifs.»

Showman à l’ego débordant

L’Américain s’est tatoué le mot «icône» sur le torse. «Je veux en devenir une, dans les stades et en dehors, répond sans frémir le vingtenaire. Mon but est de battre les records du monde sur 100 et 200 m. Si cela ne se fera pas à Doha, cela viendra bientôt.»

Noah Lyles fête ses victoires avec des backflips ou des danses endiablées. Il porte souvent des chaussettes colorées. «J’ai besoin de donner du plaisir aux gens qui ont payé pour me voir.» Quelques heures avant son entrée en lice aux Mondiaux, il s’est teint les cheveux en bleu, en hommage au personnage Goku des mangas «Dragon Ball».

Sa fougue et sa capacité à électriser les foules sont la dernière pièce du puzzle. Talentueux et charismatique, Noah Lyles a tout pour devenir la nouvelle étoile qui brillera dans le ciel de l’athlétisme devenu bien sombre depuis la retraite d’Usain Bolt.