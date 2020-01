Marc Rochat a enfin terminé un slalom: il entrevoit le bout du tunnel

Il n’y a pas que Daniel Yule, le héros qui a brillé dans la nuit de Madonna di Campiglio et Tanguy Nef magnifique sixième de ce slalom qui avaient la «banane» mercredi soir dans le Trentin. En terminant dix-neuvième, à égalité avec Loïc Meillard, le Vaudois Marc Rochat a poussé un gros ouf de soulagement. Cela faisait tellement longtemps qu’il attendait ce moment-là: celui de franchir enfin la ligne d’une seconde manche de Coupe du monde. Cela ne lui était plus arrivé depuis sa 26e place le 10 mars 2019 à Kranjska Gora. Après ses deux éliminations, à Levi et Val-d’Isère, voilà qui fait «du bien» à ce Lausannois de 27 ans qui a vécu un enfer l’an passé avec dix slaloms sans un résultat au bout de ses spatules.

«J’ai fait un gros travail sur soi-même, explique ce skieur cérébral si attachant. On dit souvent, quand tout ne tourne pas comme on le souhaiterait, qu’on n’a rien à perdre, mais ce n’est pas vrai, on a tout à perdre au contraire. On a une carrière, un travail à perdre. C’est plus compliqué que ce qu’on pense. J’ai beaucoup insisté sur le moral et l’envie en coupant notamment pendant mes vacances de Noël.»

Ou comment reculer pour mieux sauter dans la nouvelle année, en zappant notamment l’épreuve de dimanche dernier à Zagreb. «Je pense que c’était une bonne décision, on l’a vu à Madonna, se félicite le Vaudois. En ayant pris un peu de temps et d’espace pour respirer, je suis revenu en grande forme début janvier.» Avec, comme plat de résistance, ces deux épreuves dans l’Oberland qui vont s’enchaîner, dont Adelboden ce dimanche, le premier rendez-vous devant ses fans avant Wengen. «Il est clair que c’est une belle course que j’aime énormément, se réjouit Marc. Après, avec mes expériences passées, j’ai beaucoup grandi et il est surtout important que je me construise pour trouver une stabilité en continuant de grappiller des points.»

«J’ai dû combattre moralement»

Il y a du Didier Plaschy en Marc Rochat, un slalomeur talentueux qui avait souvent tendance, dans les années 90, de ne pas rallier l’arrivée. «Comme il a été mon entraîneur, on en a souvent parlé ensemble, se marre le citadin. On imagine mal ce que c’est que de courir un an pour un résultat et ne pas finir une course. J’ai dû combattre moralement, entamer une nouvelle saison avec ça sur le dos, ce qui n’est pas évident quand vous êtes en grande forme et que rien ne marche. Alors quand vous finissez une manche comme mercredi, c’est vraiment un soulagement.»

En Italie, ce fils d’avocat a réussi à gommer une grosse faute en première manche dans le mur final où, sous les projecteurs, il a été étincelant. «Après, dans la seconde, je voulais surtout terminer, faire un résultat avant ce marathon de janvier. Avec cette 19e place, je n’ai pas à me plaindre.» Surtout avec son dossard 57! «Mais avec ce bon résultat, je devrais pouvoir bientôt m’élancer avec le 34, c’est positif. Or si je skie très fort actuellement et que je suis content de ce qui s’est passé en Italie, je n’oublie pas par où je suis passé.» Reste qu’en arrivant dans l’Oberland, il entrevoit enfin le bout du tunnel.