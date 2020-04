Matti Nykänen, héros maudit au destin extraordinaire

Si les corps sont (souvent) confinés ces temps, les esprits, eux, sont libres de voyager. Alors autant prendre de la hauteur, au propre comme au figuré. Une évasion rendue possible par «Le mauvais génie (une vie de Matti Nykänen)», d’Alain Freudiger. Récemment sorti aux Éditions La Baconnière, ce portrait emmène les lecteurs dans le sillage de cette énigmatique star du saut à skis.

Le Finlandais – quadruple champion olympique – a été aussi irrésistible dans les airs que le reste de sa vie aura été un long et pénible atterrissage raté. Sur fond d’alcoolisme, de mariages foireux et autres violences conjugales, Nykänen sera tour à tour chanteur, conseiller conjugal, strip-teaseur, serveur et prisonnier. Une destinée à la Barry Lyndon qui suffirait à elle seule pour faire un bon roman. Mais Alain Freudiger va plus loin en ciselant un portrait passionnant. Gamin, il suivait les exploits de ce champion dans «24 heures», dans les années 80. Une passion pour Nykänen qui lui fera découvrir la Finlande, sa culture et sa langue.

Des années plus tard, l’écrivain, qui a appris le finnois, retrouve une star déchue, tantôt mascotte, tantôt guignol d’un pays où il squatte les manchettes des médias depuis trente ans.

Des phrases à la Van Damme

«Chaque chance est une opportunité.» Les phrases cultes de Nykänen sont entrées dans la culture populaire à l’image d’un Jean-Claude Van Damme.

Dans «Le mauvais génie», Freudiger réunit des archives, des souvenirs et des témoignages pour saisir à sa manière un être insaisissable, de sa ville natale de Jyväskylä aux sommets de l’Olympe. Les exploits sportifs du sauteur croisent ses frasques et ses déboires dans un texte sublimé par un livre à l’esthétique soignée.

«Icare est tombé d’avoir voulu voler trop haut, trop près du soleil; Matti s’est brûlé de n’avoir jamais su retomber.» Les tourments de Nykänen l’ont définitivement emporté en février 2019, alors que l’auteur romand était en pleine écriture.