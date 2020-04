Les Mondiaux dans la roue du Tour

Le report du Tour de France de deux mois, soit du 29 août au 20 septembre, a été officialisé par l’UCI. L’annonce a été accompagnée par la confirmation de la tenue des Mondiaux d’Aigle et Martigny du 20 au 27 septembre. Ils seront suivis par le Giro en Italie et la Vuelta en Espagne. Les cinq «monuments» (dont le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix) ne seront pas non plus rayés d’un programme automnal qui s’annonce riche en cyclisme.

Si l’UCI se donne jusqu’au 15 mai pour régler le casse-tête du calendrier, les organisateurs des Mondiaux d’Aigle et Martigny peuvent souffler. «C’est un signal fort de relance du cyclisme international suffisamment tard sur l’automne pour se sortir de la crise actuelle, se réjouit Grégory Devaud, coprésident du comité d’organisation. Même si l’épée de Damoclès d’une annulation plane toujours au-dessus de nos têtes.»

Pas idéal pour la Suisse

La densité du calendrier imposera des choix aux coureurs et directeurs sportifs. Corollaire des nouvelles dates du Tour de France, le contre-la-montre individuel des Mondiaux est prévu le 20 septembre, soit le jour de l’arrivée sur les Champs-Élysées de la Grande Boucle. Le scénario n’est pas celui rêvé pour l’équipe nationale suisse, qui mise sur Stefan Küng dans le chrono. «Ce n’est pas idéal, car Küng devait normalement participer au Tour de France, souligne Marcello Albasini, coach helvétique. Je ne sais pas si son programme va changer. Ou celui des Mondiaux. Peut-être que des coureurs vont privilégier le titre mondial, mais ils devront aussi se soumettre aux directives de leurs équipes et sponsors.»

Grégory Devaud préfère, lui, se montrer optimiste et souligne la mise en valeur de toutes les familles du cyclisme (femmes, jeunes, etc.) qui participeront à l’événement. Craint-il que les stars du peloton privilégient les grands tours? «Les spécialistes du contre-la-montre feront en sorte d’être présents, car le chrono ne va pas sacrer le même genre de coureur que le Tour. Et une semaine plus tard, la typologie de la course en ligne devrait couronner un grimpeur, capable de gagner le Tour de France. Cela pourrait donner une belle occasion de revanche aux vaincus de la Grande Boucle.»