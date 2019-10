Morges accueille de grandes stars de la gymnastique mondiale

Artur Dalaloyan, champion du monde russe par équipe et vice-champion au concours complet, Oleg Verniaiev, champion olympique ukrainien et «bronzé» au concours complet des derniers championnats du monde de Stuttgart, ou encore Giulia Steingruber, la star helvétique, médaillée aux JO de Rio en 2016. Voilà des noms qui font rêver dans le milieu! Et ces stars seront réunies sur le plateau du Mémorial Gander ce mercredi 30 octobre à Morges.

«Le Mémorial précède toujours de quelques jours la Swiss Cup de Zurich, explique Stéphane Détraz, responsable des opérations et de la technique du Gander. C’est l’occasion pour les gymnastes d’enchaîner deux événements, de tenter des choses ou de stabiliser leur programme.» Les sportifs présents sont désignés par leur fédération nationale. «Ce sont elles qui décident qui elles nous envoient, précise Stéphane Détraz. Avec certaines, ce sont systématiquement des athlètes au top de leur forme, alors que d’autres font le pari de la jeunesse. Mais c’est toujours intéressant.»

Créé en 1984 à Chiasso, le Mémorial Arthur Gander rend hommage à l’ancien président suisse de la Fédération internationale de gymnastique. «À l’origine, les Tessinois souhaitaient proposer cet événement chaque année, mais ils n’en avaient pas les moyens, explique Gilles Jotterand, président du gala morgien. Ils se sont alors entendus avec Montreux pour l’organiser en alternance une année sur deux.» En 1999, la société de la Riviera passe le témoin à Morges, qui le récupère et le fait perdurer depuis. «Ça peut paraître étonnant que le Mémorial Gander se déroule chez nous et non dans une grande ville romande comme Lausanne ou Genève. Mais les initiateurs, à Chiasso, ne cherchaient pas à mettre en avant une ville, mais une société. Voilà pourquoi Morges, très active dans le milieu de la gymnastique, peut recevoir l’élite de ce sport», détaille le président.

Comprendre et savourer

Mercredi, la 36e édition de ce gala international promet donc de ravir les spectateurs attendus à Beausobre. «C’est une occasion pour les passionnés d’observer les gymnastes de près, mais c’est aussi une chance pour les curieux de découvrir la gymnastique artistique, assure Gilles Jotterand. C’est un événement familial et humain. Les athlètes sont disponibles et accessibles à la fin du gala pour discuter avec les fans et signer des autographes. De plus, le public est très proche du plateau, ce qui permet vraiment de comprendre et de savourer le spectacle.»

Un spectacle qui sera sans aucun doute assuré par les cinq Suisses de la partie, dont la locomotive de la discipline dans notre pays: Giulia Steingruber. «C’est un petit cadeau de Noël en avance que nous a offert la fédération, sourit Gilles Jotterand. Il y a deux ans elle était malheureusement blessée, mais c’est un plaisir de l’accueillir à nouveau à Morges. L’équipe nationale présentera ses meilleurs atouts et c’est une occasion unique de les voir à l’œuvre en vrai plutôt qu’à la télévision.»