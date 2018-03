Buemi pour la passe de trois à Punta del Este

La formule E fait étape samedi à Punta del Este pour la sixième course de la saison 4. La ville uruguayenne a accueilli deux fois précédemment les voitures électriques. Sébastien Buemi avait gagné ces deux épreuves en 2015 et 2016.

Le pilote vaudois de l'écurie Renault e.dams est remonté au 4e rang du championnat grâce à trois podiums consécutifs (2e à Marrakech, 3e à Santiago et Mexico), après son faux départ à Hong Kong en décembre (11e et 10e). Mais il n'a pas encore obtenu de victoire cette saison. De fait, son douzième et dernier succès en formule E remonte à la deuxième course de Berlin le 11 juin 2017. L'attente commence à être longue...

«Nous avons remporté les deux courses déjà disputées à Punta del Este. J'ai donc d'excellents souvenirs de cet endroit. L'objectif sera de se battre à nouveau pour la victoire, même si la compétition est très serrée. Je vais tout donner», a expliqué le Suisse. Le circuit de Punta del Este mesure 2,785 km. Les pilotes devront le parcourir à 37 reprises pour un total de 103,045 km.

Au championnat, le Français Jean-Eric Vergne (Techeetah) occupe la tête avec 81 points. Il en compte 12 points de plus que le Suédois Felix Rosenqvist (Mahindra), malchanceux au Mexique où une panne l'a privé d'une victoire qui lui semblait promise. Le Britannique Sam Bird (DS Virgin) est 3e à 20 longueurs du leader, alors que le retard de Buemi se monte à 29 points.

Après cette course en Uruguay, les pilotes auront disputé la moitié des e-Prix de cette saison 4. La suite du championnat aura lieu en Europe (Rome, Paris, Berlin et Zurich) avant les deux courses de la finale à New York. (si/nxp)